Manchester United-Fiorentina, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Manchester United-Fiorentina è il match valido per l’amichevole che rientra nella Snapdragon Cup. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Amorim si giocherà oggi, sabato 9 agosto, con calcio d’inizio alle ore 13:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
A cura di Fabrizio Rinelli
Manchester United-Fiorentina è il match valido per l'amichevole che rientra nella Snapdragon Cup. La squadra allenata da Stefano Pioli affronterà la compagine inglese di Amorim oggi, sabato 9 agosto, con calcio d'inizio alle ore 13:45. Il match si giocherà all'Old Trafford e rappresenta un appuntamento importante e prestigioso per la viola chiamata a misurarsi control un avversario di valore, forte e pronto a ripartire da zero proprio con il suo allenatore arrivato in Inghilterra lo scorso anno a campionato in corso.

Dopo aver sfidato Leicester e Nottingham Forest dunque la squadra di Pioli sfiderà ancora una squadra inglese ma di certo di un altro livello rispetto alle due precedenti partite. In precedenza i viola hanno sfidato anche Carrarese e Grosseto, dopo aver affrontato in ritiro anche la squadra della Primavera Fiorentina. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming la partita e quali saranno le scelte di formazioni dei due allenatori.

  • Partita: Manchester United-Fiorentina
  • Quando: sabato 9 agosto 2025
  • Orario: 13:45
  • Dove: Old Trafford, Manchester
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN, Fiorentina TV
  • Competizione: Snapdragon Cup

Dove vedere Manchester United-Fiorentina in TV

La sfida tra Manchester United e Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno collegarsi all'app scaricabile su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Dove vedere Manchester United-Fiorentina in diretta streaming

Per tutti gli abbonati DAZN anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming sull'app scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito. In alternativa i tifosi potranno anche vedere la partita su Fiorentina TV.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fiorentina, le scelte di Pioli

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. All.: Pioli.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Hojlund. All.: Amorim

