Manchester City-Tottenham dove vederla in TV su Sky o DAZN: formazioni, orario e streaming Manchester City-Tottenham è il big match della 26a giornata della Premier League. L’incontro si disputa sabato 19 febbraio alle ore 18:30, diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Manchester City-Tottenham è la sfida principale della 26a Giornata della Premier League. Un incontro che arriva in un momento delicatissimo per gli Spurs, che hanno perso le ultime due partite giocate e che a causa di questi ko interni si è allontanato dalla zona Champions. Il City invece cercherà di riscattare la sconfitta subita a Ferragosto e soprattutto proverà a vincere la quindicesima delle ultime sedici sfide di Premier. L'incontro inizierà alle ore 18:30 e si potrà seguire in diretta TV su Sky.

Il Manchester City è al comando della Premier League con 63 punti, 9 in più del Liverpool che ha una partita da recuperare. Il Tottenham invece è scivolato all'ottavo posto, ha 36 punti, ma tre partite da recuperare. Il Manchester United è al quarto posto con 43 punti. Conte non può permettersi più passi falsi.

Partita: Manchester City-Tottenham

Quando si gioca: sabato 19 febbraio 2022

Dove si gioca: Ethiad Stadium, Manchester

Orario: 18:30

Canale TV: Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Premier League, 25a Giornata

Dove vedere Manchester City-Tottenham in diretta TV

Sarà Sky a mandare in onda in diretta televisiva la sfida clou di questo 26° turno della Premier League. Manchester City-Tottenham sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (203). Telecronaca di Paolo Ciarravano.

Manchester City-Tottenham, dove vederla in streaming

Sky detiene i diritti televisivi della Premier League e manderà in onda in diretta l'incontro in TV e naturalmente anche in streaming. Servirà Sky Go per seguire in questo modo City-Tottenham, ma potranno vedere il match in streaming anche gli abbonati di Now.

A che ora si gioca

All'Ethiad Stadium di Manchester il City di Pep Guardiola e gli Spurs guidati da Antonio Conte scenderanno in campo alle ore 18:30. Nella gara di andata, disputata a Ferragosto, il Tottenham si impose per 1-0, decise un gol di Son.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham

Guardiola vuole continuare a vincere per tenere a distanza il Liverpool e in campo dovrebbe mandare lo stesso undici che ha vinto a Lisbona in Champions. Pochi cambi per Conte, che potrebbe mandare in panchina Bentancur.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Ruben Dias, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling. All: Guardiola

Tottenham (3-4-3): Lloris; Davinson Sanchez, Romero, Davies; Doherty, Hojbjerg, Winks, Regulion; Lucas Moura, Kane, Son. All. Conte