“Manchester City e Chelsea a rischio retrocessione in Premier League”: il caso Everton parla chiaro Le violazioni del FPF commesse da Manchester City e Chelsea potrebbero portare i due club verso la retrocessione: l’ex avvocato dei Citizens spiega perché l’ipotesi non è così remota.

A cura di Ada Cotugno

I dieci punti di penalizzazione in classifica inflitti all'Everton aprono a nuovi scenari per la Premier League: i Toffees sono scivolati al penultimo posto a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario, un tema che in Inghilterra tocca anche grandi squadre come Manchester City e Chelsea.

Di recente la squadra guidata da Guardiola è stata deferita per 115 presunte violazioni di carattere finanziario commesse in nove stagioni a seguito di un'indagine durata quattro anni. Reati gravi, ai quali si aggiunge l'ultimo scandalo che riguarda lo stipendio di Roberto Mancini che sarebbe stato versato di nascosto tramite una società di copertura di Abu Dhabi.

Il Chelsea invece è stato sanzionato dalla UEFA con una multa da oltre 8.5 milioni di euro per violazioni del FPF durante l'era Abramovich, accusato anche di aver effettuato alcuni pagamenti sottobanco che potrebbero costargli qualche punto di penalizzazione in classifica.

Situazioni intricate e sulle quali bisognerà fare luce e che potrebbero essere sciolte proprio sulla scia dell'Everton. La squadra di Sean Dyche potrebbe essere soltanto la prima di questo filone a pagare per i suoi errori, anche se secondo alcuni Chelsea e Manchester City andranno incontro a un destino molto meno clemente.

Stefan Borson, un avvocato che ha assistito i Citizens negli ultimi anni, ritiene addirittura che entrambi i club possano essere espulsi dalla massima serie. In una serie di post su X (rebranding di Twitter) ha chiarito il suo punto di vista spiegando che la retrocessione potrebbe non essere una possibilità così remota per le violazioni commesse.

"I dieci punti di penalizzazione dell'Everton mi sembrano troppo duri per una semplice violazione del FPF – ha detto il legale – Ma rafforza il fatto che le sanzioni contro il City (se provate) e contro il Chelsea (se addebitate e ammesse con pagamenti in nero) potrebbero potenzialmente indurre alla retrocessione".

Secondo Borson a gennaio potrebbero esserci sostanziali novità per i due club che potrebbero subire sanzioni molto pesanti per i reati commessi: "Anche nel migliore dei casi, non possono più fare affidamento sulla capacità di convincere una commissione indipendente ad accettare le loro indennità per Covid e sanzioni come aggiustamenti eccezionali".