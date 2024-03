Manchester City-Copenaghen dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Manchester City-Copenaghen è la partita del ritorno degli ottavi di Champions League in programma oggi alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky e Infinity+. Si riparte dal 3-1 dell’andata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Manchester City-Copenaghen è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d’inizio oggi mercoledì 6 marzo alle ore 21 allo stadio Etihad di Manchester con diretta TV e streaming su Sky e Infinity+. La squadra di Guardiola, dopo la vittoria nel derby contro lo United, parte favorita per il 3-1 dell’andata. I danesi per ribaltare il risultato e qualificarsi ai quarti devono vincere con tre gol di scarto. In caso di successo con due reti di vantaggio invece si andrebbe ai rigori.

Le probabili formazioni di Manchester City-Copenaghen. Guardiola non rinuncia al suo schema a trazione anteriore e punta su Foden, De Bruyne e Doku dietro Haaland. Stesso discorso per il collega danese che si gioca il tutto per tutto con Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Partita: Manchester City-Copenaghen

Data: mercoledì 6 marzo 2024

Orario: 21:00

Dove: Stadio Etihad, Manchester

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky GO, Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, ritorno ottavi

Dove vedere Manchester City-Copenaghen in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

Dove vedere Manchester City-Copenaghen in TV? La partita di ritorno degli ottavi di Champions non sarà trasmessa in chiaro, ma si potrà vedere in esclusiva su Sky. Diretta TV per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Manchester City-Copenaghen, dove vederla in streaming

La partita di Champions tra Manchester City e Copenaghen si potrà vedere in streaming su Sky GO, app riservata agli abbonati Sky. Diretta anche su dispositivi portatili e fissi, su Infinity+, per chi è abbonato al servizio offerto da Mediaset. Ci sarà la possibilità di seguire il match anche su NOW, comprando il singolo tagliando dell’evento.

Le probabili formazioni di Manchester City-Copenaghen

Manchester City in campo con il 4-2-3-1, e Guardiola pronto a fare affidamento su Doku nel tridente con De Bruyne e Foden alle spalle di Haaland. 4-3-3 per i danesi con Neestrup che punta per l’attacco su Elyounoussi, Claesson, Achouri

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Aké; Rodri, Silva; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. All. Guardiola

Copenaghen (4-3-3): Grabara; Diks, McKenna, Vavro, Jelert; Goncalves, Falk, Mattsson; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup