Malta-Italia oggi in TV sulla Rai, orario e dove vederla in streaming: le formazioni della partita Malta-Italia, seconda gara del Gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024, si gioca oggi alle 20:45 allo Stadio Ta’Qai National. Diretta TV e in streaming garantita dal servizio Rai (Rai Uno e RaiPlay). Mancini potrebbe riproporre Retegui dal 1′ minuto.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra all'esordio, l'Italia di Mancini sfida Malta nella seconda partita del girone C delle qualificazioni agli Europei 2024. La partita Malta-Italia si disputa oggi domenica 26 marzo, alle ore 20:45 allo Stadio Ta'Qali National e sarà trasmessa in TV e in diretta streaming dalla Rai.

Secondo impegno e prima trasferta per gli Azzurri che procedono nel cammino che li deve portare a qualificarsi per Euro 2024 e sfida la selezione di Malta allenata da Michele Marcolini (sconfitta all'esordio dalla Macedonia del Nord). Una sfida decisamente all'altezza dell'Italia e che ha precedenti più che confortanti a favore degli Azzurri: complessivamente sono otto i precedenti (l'ultimo risale al 2015) tra le due nazionali, in cui l'Italia ha sempre trionfato, segnando un totale di 21 reti e subendone appena 2.

Le probabili formazioni di Malta-Italia. Per Roberto Mancini probabile turn-over dopo il match molto più impegnativo disputato contro l'Inghilterra: a Malta ci sarà l'occasione di far ruotare diversi giocatori e provare nuove soluzioni tecnico-tattiche. Dovrebbe esserci ancora Retegui (a segno nella sfida con l'Inghilterra) dal 1′ minuto con Politano e Gnonto in attacco. Marcolini dovrebbe invece confermare la migliore formazione a propria disposizione, nel suo 3-4-3 per provare a tamponare la migliore qualità azzurra.

La classifica del girone C vede Inghilterra e Macedonia del Nord prime con 3 punti, Italia, Malta e Ucraina (che ha una sfida in meno) a 0.

Partita: Malta-Italia

Quando: domenica 26 marzo 2023

Orario: 20:45

Dove: Stadio Ta'Qali National (Ta'Qali)

Diretta TV: Rai Uno

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Qualificazioni Euro 2024, Girone C (2° turno)

Dove vedere Malta-Italia in diretta TV

La partita dell'Italia, come tutte le gare ufficiali degli Azzurri verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai in TV. Appuntamento su Rai Uno per Malta-Italia, con calcio di inizio in programma alle 20:45 e cronaca affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Malta-Italia, dove vederla in diretta streaming

Malta-Italia sarà visibile anche su internet, in diretta streaming. Per seguire il match valido come 2° turno del Girone C per le qualificazioni a Euro 2024, basta collegarsi al portale online Raiplay.it e accedere allo streaming, gratuito e visibile a tutti.

Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia: le probabili formazioni

Secondo appuntamento nel Girone C delle qualificazioni europee per la Nazionale di Roberto Mancini dopo l'impegno contro l'Inghilterra nel debutto ufficiale verso Euro 2024 di giovedì al ‘Maradona' di Napoli. Per gli Azzurri potrebbe esserci la conferma di Retegui a segno al debutto nella sconfitta contro l'Inghilterra, mentre in difesa possibile spazio a Romagnoli. Per Malta 3-4-3 con tridente offensivo nei piedi di Teuma, Satariano e Mbong.

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Brown, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong. Ct. Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. Ct. Mancini