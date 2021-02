Dramma sfiorato durante la partita di Serie B Ascoli-Salernitana. Dziczek accusa un malore e si accascia a terra all'86' minuto. Subito si comprende che la situazione è grave. Il giocatore resta fermo sul prato e arriva l'ambulanza. Attimi di fibrillazione, si pensa al peggio. Poi la situazione migliora leggermente: il giocatore si rianima e si riprende.

Sono stati attimi di pura paura sul campo di Ascoli, durante la partita di Serie B, in programma nel pomeriggio di sabato 20 febbraio. Nei minuti finali della sfida contro la Salernitana, il giocatore egli ospiti, entrato qualche minuto prima al posto del compagno Capezzi è improvvisamente svenuto sul terreno di gioco.

Davanti allo sgomento dei giocatori, si è temuto per il peggio, un arresto cardiaco, tanto che è stata fatta entrare sul campo immediatamente l ‘ambulanza e chiesto un defibrillatore. Per fortuna, Dziczek poco dopo si è ripreso, è stato aiutato a sedersi ed è risultato cosciente. Accompagnato sull'ambulanza, è stato portato al vicino ospedale per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. Dopo circa 10 minuti, il match è stato ripreso e si è regolarmente concluso con il risultato di 2-0 per la Salernitana.

(in aggiornamento)