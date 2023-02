Confondono le origini di Malinovskyi durante la partita, bufera sui due telecronisti: “Sputnik ball” I telecronisti confondono le origini di Malinovskyi definendolo di origini russe scatenando la bufera del popolo ucraino. È successo durante la gara del Marsiglia vinta in trasferta dalla squadra di Tudor. Anche l’ex Atalanta commenta sui social quello svarione ascoltato in diretta: “Che succede?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Marsiglia ha vinto 2-0 in casa del Clermont nell'ultimo turno di Ligue 1 che la squadra di Tudor ha giocato in trasferta avvicinandosi ulteriormente alla vetta occupata dal PSG sconfitto contro il Monaco. Un successo importante che certifica l'ottimo stato di forma dell'OM che in settimana aveva anche eliminato lo stesso PSG dalla Coppa di Francia. La partita non è stata quasi mai in discussione e ancora una volta Ruslan Malinovskyi è risultato decisivo. Il fantasista ucraino, dopo il gol segnato ai parigini in settimana, ha sfoderato l'ennesima partita importante da leader contro il Clermont. Un episodio però che riguarda proprio l'ex Atalanta ha scatenato il popolo ucraino.

Durante la diretta di BeinSports infatti, i telecronisti hanno detto qualcosa che non è andato giù al giocatore e agli stessi tifoso dell'Ucraina che seguono le gesta del proprio connazionale in Ligue 1. Sul punteggio di 0-0 Malinovskyi si incarica di battere una punizione (specialità della casa ndr) che però vede il pallone finire alle stelle. L'esecuzione non è perfetta e sia prima che dopo la conclusione, si sente qualcosa da parte dei telecronisti: "Il russo colpirà – hanno detto per poi ribattere dopo la conclusione – La palla è quasi finita a Mosca, è una ‘sputnik ball'". Hanno definito Malinovskyi di origini russe sottolineando più volte questo concetto parlando di "sputnik ball" in riferimento al primo satellite artificiale ad essere stato mandato in orbita intorno alla Terra lanciato dall'Unione Sovietica.

Uno scivolone non di poco conto considerando il contesto storico in cui ci troviamo e la guerra in attacco tra Russia e Ucraina che ogni giorno conto un numero elevato di morti e feriti. In un video circolato sui social, viene definito come "inaccettabile" questo svarione dei telecronisti. Anche lo stesso Malinovskyi infatti risponde a quel tweet in cui viene ritratto il filmato della sua punizione. "Che succede?" scrive l'ex Atalanta taggando sia BeinSports che lo stesso telecronista, l'esperto americano Phil Schoen, la cui voce può essere ascoltata a lungo anche guardando le partite della Liga spagnola.

Il tweet di Malinovskyi a fine partita.

L'altro commentatore americano, George D. Metellus, è invece il responsabile della definizione non appropriata "sputnik ball". Entrambi i commentatori lavorano per la televisione BeIN Sports USA che a questo punto cercherà di chiedere spiegazioni ai due. Si tratta chiaramente di uno svarione in telecronaca ma che è stato comunque capace di scatenare un tumulto tra i tifosi ucraini. Lo stesso Malinovskyi ha poi provato a stemperare la tensione facendo autocritica scherzando sulla sua conclusione caricando una foto con un campo da rugby: "2 punti per me, 3 punti per la squadra".