Majri sbaglia un rigore clamoroso agli Europei contro la Germania: fa una rincorsa a zig zag

La Francia abbandona il sogno di vincere gli Europei femminili fermandosi ai quarti di finale contro la Germania: saranno le tedesche ad affrontare la Spagna in semifinale, un obiettivo sfumato soltanto ai calci di rigore dopo una partita tiratissima. L'errore decisivo è ricaduto sulle spalle di Amel Majri che ha sbagliato il primo tiro della serie a oltranza, condannando la sua nazionale all'eliminazione. Ma, oltre a un errore che potrebbe essere frutto puramente dalla sfortuna, ha fatto discutere la rincorsa bizzarra proprio prima di calciare il pallone, un gesto che nessuno ha capito.

Majri condanna la Francia all'eliminazione dagli Europei femminili

Inghilterra, Italia, Germania e Spagna si giocheranno la possibilità di arrivare in finale agli Europei in Svizzera. La Francia resterà a guardare da casa dopo l'eliminazione subita ai rigori contro le tedesche, in una partita conclusa con un'eliminazione amarissima: le due nazionali sono arrivate alla lotteria dei rigori dopo un combattuto 1-1, con la Germania che ha saputo stringere i denti dopo essere rimasta in inferiorità numerica al 13′.

Giocare con una in meno non ha destabilizzato le tedesche che hanno approfittato anche del primo rigore sbagliato dalla Francia, pareggiato però dall'errore di Dabritz. La serie di cinque tiri è finita ancora in parità, ma l'equilibrio non è durato ancora a lungo: il sesto rigore francese è affidato a Majri che mette in scena una prestazione inspiegabile: prende la rincorsa andando prima lateralmente e solo dopo si raddrizza verso il pallone facendo intuire alla perfezione al portiere avversario dove andrà il suo pallone.

Una corsa a zig zag che nessuno ha capito e che forse era evitabile in un momento così delicato della partita. La centrocampista ha messo in scena un esperimento strano con una rincorsa che, suo malgrado, passerà alla storia come una delle peggiori di tutto il torneo.