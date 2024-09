video suggerito

Maignan contro Mbappé dopo la sconfitta con l'Italia: tensione altissima nello spogliatoio della Francia Maignan contro Mbappé dopo la sconfitta della Francia contro l'Italia in Nations League: tensione altissima nello spogliatoio della selezione di Deschamps dopo il 3-1 subito dagli Azzurri.

A cura di Vito Lamorte

Maignan contro Mbappé dopo la sconfitta della Francia contro l'Italia in Nations League. Il portiere del Milan e della selezione transalpina sarebbe stato protagonista di un duro attacco nei confronti di alcuni compagni dopo il 3-1 subito in casa dagli Azzurri di Luciano Spalletti: tra i calciatori sotto accusa per la sua prestazione di St.Denis c'era anche il calciatore del Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, l'attaccante è stato al centro tensioni con alcuni compagni nello spogliatoio dello stadio di Parigi dopo la sonora lezione impartita dalla Nazionale Italiana a quella di Didier Deschamps nella prima uscita del gruppo 2.

Cosa è successo tra Maignan e Mbappé dopo la sconfitta con l'Italia

Il quotidiano francese sostiene che, dopo la sconfitta contro l'Italia, Mike Maignan avrebbe attaccato diversi compagni nello spogliatoio e tra questi vi era anche Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid, duramente criticato per la sua prestazione, non ha praticamente eagito alla rabbia del portiere del Milan e, secondo quanto riportato da L'Equipe, in alcuni giorni Mbappé dava l'impressione di essere un giocatore sicuramente felice di ritrovare i suoi compagni di nazionale mentre in altri ha dato l'immagine di un giocatore indolente e sconnesso, come se fosse ai margini della vita della selezione francese.

Nella gara contro il Belgio, Didier Deschamps ha lasciato in panchina Kylian Mbappé dal 1′ e il capitano è stato N'Golo: secondo il quotidiano L'Équipe la scelta è stata fatta per impedire a Maignan di indossare la fascia da capitano e questo ha alimentato ancora di più le indiscrezioni in merito alle tensioni che ci sarebbero all'interno dello spogliatoio della nazionale francese.

La Federazione ha fatto trapelare che ha dato la fascia a Kanté perché "era l'unico ad aver accumulato più di 60 presenze" ma scelta potrebbe acuire le molte crepe che ci sarebbero: se, davvero, questo è il clima in casa Francia allo Deschamps dovrà lavorare molto a livello diplomatico in vista dei prossimi impegni.