Maguire miglior giocatore della Premier a novembre: la votazione sorprende i tifosi inglesi Harry Maguire è stato votato come miglior giocatore della Premier League nel mese di novembre. Un risultato incredibile che conferma il riscatto del difensore inglese ma che ha completamente sorpreso alcuni tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tre vittorie del Manchester United con Harry Maguire titolare hanno permesso al difensore inglese di essere votato come miglior giocatore della Premier League nel mese di novembre. Una votazione che ha fatto un po' storcere il naso in Inghilterra ai vari tifosi che si sono affrettati a commentare sconcertati l'esito della votazione. Maguire, 30 anni, ha avuto la maglio ai voti su Jeremy Doku (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United) , Raheem Sterling (Chelsea), Marcus Tavernier (Bournemouth) e Thomas Kaminski (Luton Town).

E pensare che solo a inizio stagione era uno dei giocatori epurati da Ten Hag nel suo Manchester United prima di tornare tra i titolari quasi per caso, per necessità. Dopo i 3 minuti in campo il 30 settembre contro il Crystal Palace la stagione di Maguire cambierà radicalmente. Dal 7 ottobre fino a oggi ha sempre giocato dal primo minuto contribuendo alle tre vittorie consecutive dei Red Devils proprio a novembre. Il difensore inglese in quel periodo di tempo è riuscito anche un assist contro il Brentford decisivo per l'incredibile vittoria finale dello United.

La nomina di Maguire come miglior giocatore del mese di novembre ha scatenato i tifosi inglesi. In tanti si sono divertiti a pubblicare errori e strafalcioni del giocatore nel corso delle ultime stagioni allo United. Altri invece hanno evidenziato come Maguire abbia avuto la pazienza di aspettare, accettare le iniziali panchine allo United, prima di rimettersi nuovamente in gioco arrivando a questo primo grande risultato utile per accrescere nuovamente la propria autostima. "Non posso nemmeno crederci" scrive qualcuno sorprendendosi di quanto visto.

"È un grande ritorno" sottolineano altri evidenziando proprio il riscatto del giocatore dopo anni trascorsi a dover incassare battute, video e meme che lo riguardavano dopo un errore commesso in campo. "Maguire eletto GIOCATORE DEL MESE in PL? Wow, dopo tutto quello che ha passato" sottolineano ancora altri tifosi sui social. Maguire aveva sofferto molto le esclusioni ora invece ha messo insieme 7 presenze consecutive dal primo minuto nelle ultime 7 gare in attesa del Chelsea. In queste partite i Red Devils ne hanno vinte 5 perdendone 2.