Maguire si emoziona per il premio di migliore in campo: le critiche l’hanno sfinito, cerca riscatto Maguire si è emozionato dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo per la partita Sheffield United-Manchester United: il difensore inglese mostrando come critiche e attacchi durissimo lo avessero sfinito.

A cura di Vito Lamorte

Harry Maguire è nel mirino di tifosi e della stampa da diversi mesi. Il difensore inglese del Manchester United è stato spesso criticato per le sue performance e il suo rendimento da quando è arrivato ad Old Trafford per 87 milioni di euro, il difensore più costoso della storia prima dell'approdo di Joško Gvardiol al Manchester City nel 2023.

Contro lo Sheffield United il calciatore inglese, che non ha mai perso la fiducia del CT dei Three Lions Southgate, è stato schierato nella formazione titolare da Erik ten Haag per la seconda volta di fila ed è stato premiato come migliore in campo della sfida vinta dai Red Devils per 2-1.

Dopo la partita ha rilasciato un'intervista in cui trapelava tutta la sua emozione per il premio che gli era stato assegnato e in seguito ad un periodo così difficile ora sembra che il trentenne stia raggiungendo finalmente la forma migliore.

Sono stati 12 mesi difficili per il nazionale inglese e dopo essere rimasto indietro nelle gerarchie rispetto a Lisandro Martinez, Victor Lindelof e Raphael Varane, ora Maguire pare più convinto delle sue qualità e della sua forza.

Il punto più alto della sua frustrazione è arrivato quando gli è stata tolta la fascia di capitano e quando l'allenatore fece capire che non era più imprescindibile nel progetto tecnico. Nei giorni scorsi aveva ricevuto anche un messaggio da David Beckham, icona del calcio inglese e dello United, che lo ha aiutato e supportato.

Per la seconda volta è stato schierato da titolare e a Bramall Lane la sua prestazione è stata molto positiva: oltre a registrare una precisione di passaggio dell'82%, ha effettuato tre interventi molto positivi in fase difensiva e questo l'ha portato a vincere il premio di MOTM.

Dopo il fischio finale Maguire è stato premiato per i suoi sforzi insieme al marcatore decisivo, Diogo Dalot, e prima di rilasciare l'intervista a Sky si è lasciato andare un secondo all'emozione. Questo momento fa capire quanto significava il premio per lui e quanto le critiche durissime lo avessero segnato.

Erik ten Hag ha elogiato Maguire nell'intervista post partita con Sky Sports: "Penso che sia stato meritato (il premio, ndr) e che abbia giocato un'ottima partita. Ha mostrato personalità e ha giocato un ottimo calcio, ha letto molto bene la partita. Sono contento di questa sua prestazione".