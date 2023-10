Maguire svela i consigli di Beckham: “Mi ha fatto capire cosa fare nei momenti di difficoltà” Harry Maguire viene preso di mira, da tempo, dai leoni da tastiera. Il difensore del Manchester United e dell’Inghilterra ha ricevuto tempo fa supporto da David Beckham, che lo ha aiutato moltissimo.

A cura di Alessio Morra

Harry Maguire da tanto tempo è nel mirino. Lo è a prescindere, pure se gioca bene. L'essere il difensore più costoso della storia è un peso enorme, gli errori effettuati in diverse partite lo hanno segnato. In un'amichevole tra Scozia e Inghilterra, lo scorso settembre, ha realizzato una sfortunata autorete che lo ha portato nel mirino degli haters. I leoni da tastiera che lo hanno massacrato. In quei momenti di caos estremo è arrivata una telefonata a sorpresa. Maguire ha ricevuto una chiamata da David Beckham, che lo ha aiutato e supportato. Il difensore dal ritiro della nazionale ha raccontato tutto.

Maguire è spesso nel mirino, certo qualche errore lo commette, ma in realtà c'è un astio nei suoi confronti quasi senza precedenti. Il centrale inglese è stato preso malamente di mira dopo Scozia-Inghilterra, che ufficialmente era ‘solo' una partita amichevole. Un'autorete lo ha messo nel centro del mirino. Il caso Maguire è diventato di portata mondiale e se n'è accorto pure David Beckham, che ha telefonato al centrale dello United, che dal ritiro della nazionale – impegnata contro l'Australia (in amichevole) e l'Italia (Qualificazioni a Euro 2024).

E dal ritiro ha svelato il contenuto della telefonata: "Si è messo in contatto con me, è stato davvero carino da parte sua e l'ho davvero apprezzato. Significava tanto. Ho parlato durante tutta la mia carriera di David Beckham come di una persona che ammiravo e osservavo quando ero ragazzino. E ha dimostrato quanto sia una persona elegante. È stato qualcosa che apprezzo davvero. È stato davvero toccante".

Beckham a Maguire ha ricordato la sua esperienza, quella dei Mondiali di Francia '98, che chiuse con una sciocca espulsione in Argentina-Inghilterra degli ottavi di finale, quando rifilò un calcio al Cholo Diego Simeone. L'Inghilterra perse ai rigori e Beckham divenne bersaglio nell'intero paese: "Mi odiavano tutti", ha detto nel documentario Netflix.

L'ex ala dello United e del Real Madrid ha fatto leva sui traguardi raggiunti da Maguire: "Mi ha ricordato la carriera che ho avuto fino ad oggi e i grandi momenti che ho avuto nella mia carriera. Quando attraversi momenti difficili devi ripercorrere le esperienze passate, i ricordi passati, dove sei arrivato nella tua carriera, cosa hai fatto? Cosa hai passato. Ogni carriera è piena di alti e bassi, soprattutto quando raggiungi quello che ho raggiunto io, ovvero essere il capitano del più grande club del mondo per tre anni e mezzo. È stato in quella posizione per tanti anni e sa cosa vuol dire".