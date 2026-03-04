Maguire condannato a 15 mesi dopo una rissa in Grecia nel 2020: colpevole di tre capi d’accusa

Harry Maguire condannato dal tribunale a 15 mesi di carcere con sospensione della pena per un incidente avvenuto a Mykonos nell'agosto 2020. Il difensore centrale del Manchester United è stato accusato di aggressione non grave, resistenza all'arresto e tentata corruzione ed è stato condannato per tutti e tre i capi d'accusa. Maguire, fin dall'inizio di questa vicenda, ha sempre negato qualsiasi suo coinvolgimento. Il suo team legale presenterà ricorso contro il verdetto di colpevolezza, secondo quanto appreso da Sky Sports News.

Una storia iniziata nel 2020 quando Maguire fu arrestato a seguito di una rissa che l'aveva coinvolto fuori da un bar nell'agosto di quell'anno insieme ad alcuni amici. Maguire fu condannato per aggressione e tentata corruzione di agenti di polizia, ma in appello è stato concesso un nuovo processo e la sua condanna è stata "annullata" in conformità con la legge greca. Il suo nuovo processo è stato così rinviato per ben quattro volte, l'ultimo tentativo andò fallito nell'ottobre 2025 perché i documenti del tribunale non erano stati tradotti in inglese. Oggi l'annuncio della sua condanna sospesa.

Maguire durante il ritiro con l’Inghilterra.

Una pena sospesa è molto semplicemente una condanna che non trova una immediata applicazione, in presenza di particolari circostanze, rimanendo però di fatto sospesa, come condizione, per un determinato periodo di tempo. Maguire finì nei guai durante le vacanze in Grecia. La stampa greca all'epoca sottolineò come il calciatore avesse reagito male all'intervento della polizia che lo ammanettò prima di portarlo via. Sarebbero volati anche dei colpi proibiti, oltre a numerosi insulti. L'ex Leicester, perno della nazionale inglese e del Manchester United, fu arrestato con altre due persone.

Oggi l'epilogo di questa vicenda a 6 anni di distanza da quell'episodio. Non è però finita qui dato che i suoi legali presenteranno ricorso per tentare la strada dell'assoluzione totale. Maguire viene dunque tirato nuovamente in ballo, ma questa volta non per ciò che fa in campo. Sul terreno di gioco negli anni sono stati numerosi i suoi errori difensivi diventati anche per certi versi comici e virali suoi social. Da tempo si parla di lui come un giocatore sopravvalutato e strapagato ma che al momento resta sempre nel Manchester United dopo essere stato acquistato dai Red Devils nel 2019 per circa 87-90 milioni di euro (inclusi bonus).