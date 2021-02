Giulio Maggiore è il simbolo dello Spezia, club nel quale è cresciuto e ha fatto tutta la trafila: giovanli, Serie B, Serie A. Sempre da protagonista, come contro il Milan, sconfitto anche grazie ad un suo gol, quello dell'1-0. Rete che ha un sapore speciale per lui, non solo in qualità di colonna dello Spezia, ma anche di tifoso dell'Inter.

Eh già, perché Maggiore è stato un grande tifoso dell'Inter. Oggi si definisce ancora "simpatizzante", nonostante la professione da calciatore cambi evidentemente le prospettive. Ma il gol al Milan, in qualche modo, è stato ancora speciale per lui.

"Continuo a essere simpatizzante dell'Inter. Da piccolo ero tifoso, mi ricordo tutto del Triplete. Questa vittoria ovviamente è importante per noi e vediamo se sarà importante anche per l'Inter domani".

La storia di Maggiore è curiosa e interessante, perché presenta ulteriori legami con il Milan. Da piccolo ad un provino con i rossoneri si presentò con un accappatoio dell'Inter.

"Avevo questo accappatoio bianco con lo stemma dell'Inter, ma non me n'ero accorto. Andai a fare un provino e mi dissero: ‘Ci piaci, tutto bene, ma la prossima volta evita l'accappatoio dell'Inter".

E il provino in effetti andò bene, tanto da convincere il Milan a puntare sul giovane Maggiore. Il talento, evidente, è quello che l'ha portato in Serie A con lo Spezia. In rossonero durò poco, come spesso capita a quell'età. La nostalgia di casa lo riportò in Liguria, lì dove è cominciato il percorso con le Aquile.