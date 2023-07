Madre e sorella muoiono, tragedia per calciatore del River Plate: aveva appena festeggiato il titolo Destino terribile per Elias Gomez, 29enne difensore del River Plate: il terzino sabato scorso ha festeggiato assieme a compagni e tifosi la vittoria del campionato argentino, ma poche ore dopo la madre e la sorella sono morte in un incidente stradale.

A cura di Paolo Fiorenza

Destino terribile per Elias Gomez, 29enne difensore del River Plate: il terzino sinistro sabato scorso ha festeggiato assieme a tutti i suoi compagni e alla caldissima tifoseria dei Millonarios la vittoria del campionato argentino, messo in bacheca per la 38sima volta dal club di Buenos Aires. Ma dopo qualche ora la gioia si è trasformata in un dolore grandissimo, inestinguibile: il calciatore ha perso sua madre e sua sorella, morte in un incidente stradale.

Il River ha vinto la Primera Division con due giornate di anticipo, battendo al Monumental l'Estudiantes per 3-1. Incolmabile a questo punto per il Talleres di Cordoba lo svantaggio in classifica di nove punti. È il primo titolo della gestione di Martin Demichelis, che aveva raccolto nello scorso novembre la pesante eredità in panchina di Marcello Gallardo, l'uomo delle due Libertadores. Un trionfo meritato anche sul piano del gioco (miglior attacco del torneo) e festeggiato comprensibilmente in maniera sfrenata da calciatori e tifosi.

Elias Gomez con la madre Zunilda: nell’incidente ha perso la vita anche la sorella Melani

Ma per uno di loro le celebrazioni sono diventate straziante dolore: poche ore dopo la madre e la sorella di Gomez sono morte in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta sulla Strada Statale 9, appena fuori Buenos Aires, quando l'auto su cui viaggiavano ha urtato un camion, secondo testimoni a causa di una brutta manovra dell'autista del mezzo pesante. La madre aveva 66 anni, la sorella 25: un dramma atroce.

"Abbracciamo e accompagniamo il nostro giocatore Elías Gomez nel dolore, vista la sfortunata notizia della morte di sua madre Zunilda e di sua sorella Melani in un incidente", ha scritto il River sul suo account Twitter. Anche il presidente del club Jorge Brito ha condiviso un messaggio di sostegno per il calciatore: "Elias, ti mando un grande abbraccio e le mie più sentite condoglianze a te e a tutta la tua famiglia in questo triste momento. Tutto il River ti accompagna".

L’auto delle due donne schiacciata sotto il rimorchio del camion

I media locali hanno riferito che l'incidente ha coinvolto due auto, oltre al camion con rimorchio che sarebbe stato quello che avrebbe effettuato un'inversione di marcia, provocando l'incidente mortale. Il veicolo su cui viaggiavano le due donne decedute è rimasto schiacciato sotto il rimorchio: la madre e la sorella di Gomez sono morte sul colpo. L'automobilista del camion, un uomo di 44 anni, è stato arrestato con l'accusa di "omicidio colposo".