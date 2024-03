Il dolore di Davide Nicola nell’ultimo saluto a Rossano Berti: “Buon viaggio, amico caro”. Il tecnico condivide sui social un messaggio dedicato alla persona che, da stretto collaboratore, lo ha accompagnato nel corso delle esperienze in panchina. “Mi ha affiancato negli incarichi a Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genova e Torino, con competenze specifiche anche nel passaggio svolto a Salerno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

"Buon viaggio, amico caro". Non servono tante parole per esprimere cordoglio e dolore. Davide Nicola, oggi allenatore dell'Empoli, ne sceglie poche per dare l'ultimo saluto a Rossano Berti, suo stretto collaboratore e persona fidata che nel corso della carriera lo ha seguito nelle differenti esperienze. È stato allenatore e preparatore dei portieri, è morto all'età di 59 anni. Massese, Siena, Livorno, Bari, Crotone, Genoa, Udinese, Torino, Salernitana, Carrarese le squadre nelle quali ha lavorato, direttamente oppure come consulente con competenze specifiche.

E perché tutti sappiano chi è cosa è stato a livello professionale Berti, Nicola ha aggiunto un commento in calce al suo post nel quale ne ripercorre tutta la carriera

Nato a Viareggio, classe ’69, inizia a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi. Passa quindi alla Fiorentina e milita per diversi anni nel vivaio viola, prima di giocare nel Viareggio e chiudere la sua carriera da calciatore.

Fin qui l'avventura nel solco del calcio giocato, che è rimasto passione di una vita anche quando – appese le scarpette al chiodo – ha deciso di mettere al servizio il know how appreso in quegli anni. Nel mondo del pallone c'è rimasto guardando il campo di gioco da un'altra prospettiva.

Inizia dunque ad allenare i giovanissimi, a soli 26 anni, per poi passare ai professionisti, dapprima in LegaPro, poi in Serie B, dunque in A, nello mio staff, con il ruolo di Preparatore dei Portieri e -dalla Stagione 2016/17 – responsabile delle palle inattive.

La foto scelta da Nicola è emblematica: ci sono lui e Berti fianco a fianco dinanzi alla panchina, concentrati sul campo. Una scena e un'immagine che tante volte s'è ripetuta nel tempo trascorso assieme.

In massima categoria, mi ha affiancato negli incarichi a Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genova e Torino, con competenze specifiche anche nel passaggio svolto a Salerno. In possesso della Qualifica di Allenatore di 3ª categoria e di Preparatore dei Portieri FIGC.

Un tecnico del mestiere, nel senso letterale del termine. E non solo in campo ma anche per tutto che riguarda la parte teorica, lo studio del campo e degli allenamenti per migliorarsi.

È stato socio fondatore di ‘Apport', associazione che si occupa di preparazione e metodologia dell’allenamento dei portieri e autore del libro “L’allenamento delle capacità coordinative per il giovane portiere di calcio: 646 esercizi”, avendo seguito numerosi corsi di perfezionamento in questo ambito specifico.