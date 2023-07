L’ultimo affronto di Piqué a Shakira: “Bisogna saper gestire le crisi di coppia, posso dare lezioni” Gerard Piqué è tornato a parlare della sua relazione naufragata dopo 11 anni con Shakira: tanto sarcasmo da parte dell’ex calciatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué è tornato a parlare a sorpresa della sua relazione finita male dopo 11 anni con Shakira. Lo ha fatto con sarcasmo feroce e senza tanta considerazione per il periodo difficile attraversato dalla cantante colombiana quando scoprì che il suo mondo cadeva a pezzi dopo il tradimento dell'ex calciatore con Clara Chia, più giovane di lei di 20 anni e attuale compagna di Piqué.

Gerard Piqué assieme alla sua nuova compagna Clara Chia, giovane catalana

"Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva", ha detto qualche giorno fa Shakira, smentendo tutte le voci che parlavano di una coppia aperta o altre situazioni che disegnavano uno scenario diverso dalla decisione dell'ex nazionale spagnolo di abbandonarsi tre le braccia di un'altra che non fosse la madre dei suoi due figli.

Sono stati mesi molto dolorosi per la cantante di Barranquilla, che lentamente si sta ricostruendo grazie anche all'aiuto di amici come Lewis Hamilton, mentre Piqué ormai fa coppia fissa con Clara, che qualche giorno fa ha presenziato assieme a lui al matrimonio del fratello minore Marc. Lunedì sera l'ex giocatore del Barcellona ha riso senza freni del naufragio della sua relazione, mentre partecipava all'abituale diretta streaming post weekend della sua Kings League con gli altri presidenti.

Piqué con Shakira, dalla loro relazione sono nati due figli, Milan e Sasha

Piqué si è mostrato spavaldo e sicuro di sé, al punto da offrirsi di insegnare a gestire le crisi di coppia. Il gancio per arrivare a tanto è stato il fatto che uno dei presidenti della lega, lo streamer DjMaRiiO, è comparso in collegamento con la sua compagna Noelía San Martin in stanze separate. "Si collegano da stanze separate?", ha chiesto allora Piqué. "Sì, abbiamo litigato", ha risposto DjMaRiiO tra le risate.

Al che Piqué ha detto: "Se vuoi, ti do qualche lezione dopo…". Tutti i presenti hanno iniziato a ridere e il calciatore allora ha rincarato: "Devi gestire le crisi di coppia, è un altro momento che passa…". "Sei bravo in questo, vero?", ha rimarcato Ibai Llanos, lo youtuber con cui Piqué ha creato la Kings League, mentre le risate hanno chiuso il siparietto.