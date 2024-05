video suggerito

Cairo svela la promessa infranta da Juric al Torino: "Ho investito perché avevo la sua parola" Cairo ha lanciato frecciatine pesanti nei confronti di Juric che alla fine della stagione lascerà la panchina del Torino: "Gli ho detto di restare e mi ha risposto di sì, poi ha preso tempo"

A cura di Ada Cotugno

Urbano Cairo e Ivan Juric sono ormai ai ferri corti: a margine dell'inaugurazione del primo campo del centro sportivo per le giovanili "Robaldo" il presidente del Torino non ha risparmiato dure stoccate al suo allenatore che alla fine della stagione lascerà la panchina. C'è grande rammarico per alcune situazioni e il numero uno del club granata ha voluto mettere subito le cose in chiaro, svelando diversi retroscena.

Cairo ha sottolineato la gestione di Juric, rivelando incroci di mercato e una promessa mancata, quella di restare ancora alla guida del club ancora per qualche anno. Anche il mercato è stato impostato su queste premesse che poi sono crollate a metà di questa stagione: "Ho investito tanto su sua richiesta. Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono. L'anno scorso mi chiese di prendere Ilic. Gli ho detto ‘io faccio questo investimento perché tu me lo chiedi, è un giocatore molto forte, ma voglio che tu rimanga con noi'. Lui ha detto ‘ma sì'. Poi la cosa è slittata, poi ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto..".

Il rammarico si estende anche alla situazione in campionato e ai risultati che sarebbero potuti essere più soddisfacenti. Il Torino è decimo in classifica e non viene da una situazione tranquilla, visto che la vittoria manca ormai da cinque partite. L'ultimo trionfo risale al 30 marzo contro il Monza e anche in questo caso Cairo ha puntato il dito contro Juric, rivendicando la qualità della sua rosa confermata anche da voci che a suo dire sono molto più autorevoli: "Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni, lo ha detto anche Ventura che di calcio ne capisce: non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri".