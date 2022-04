L’ultima foto di Arsene Wenger lascia i tifosi increduli: a 72 anni fisico sbalorditivo L’ex tecnico dell’Arsenal ha fatto una foto e quell’immagine è finita sui social. E salta l’occhio l’incredibile fisico di Wenger, che a 72 anni è in grande forma.

A cura di Alessio Morra

Arsene Wenger è stato uno dei migliori più bravi della sua generazione – alla sua splendida carriera è mancato ‘solo' il colpo grosso, ci è andato vicino con l'Arsenal nel 2006, quando avrebbe meritato di vincere la Champions League. Da quattro anni il francese ha smesso di allenare, il suo è stato un addio commovente. Ci fu un omaggio straordinario per lui. In tutti questi anni l'ex allenatore ha avuto tante offerte, ma ha detto sempre no. Consulente della FIFA, il tecnico alsaziano si gode la ‘pensione' e lo fa mantenendosi in grande forma. Wenger è stato, infatti, pizzicato in spiaggia dove ha fatto una foto con alcuni tifosi e quella foto ha fatto il giro del web perché l'ex tecnico ha mostrato di essere in grande forma, a 72 anni.

Wenger ha legato gran parte della sua carriera all'Arsenal, ha lasciato una traccia enorme in oltre vent'anni in panchina, ha vinto tanto e soprattutto ha conquistato il titolo della Premier League del 2004 da imbattuto e resterà nella storia come l'allenatore degli ‘invincibili'. In panchina ha sempre mostrato una grande signorilità, al netto di un paio di duri confronti con Mourinho (il suo acerrimo rivale). La sua carriera, come detto, l'ha chiusa nel 2018 e ora tra il lavoro alla FIFA e quello di opinionista per la TV ha anche tanto tempo libero, tempo che forse occupa anche per un po' di palestra. E tempo che recentemente ha occupato andando al mare, a latitudini dove si può stare già adesso tranquillamente al caldo.

E mentre era in spiaggia ha incontrato due tifosi che lo ha riconosciuto e gli hanno chiesto una foto. Wenger ha detto sì, forse non ha calcolato che quell'immagine sarebbe stata postata sui social e velocemente avrebbe fatto il giro del web e dei social. Su Twitter in tanti hanno commentato quell'immagine sorprendendosi positivamente per la forma che Wenger mostra ancora adesso. Il tecnico francese è in una forma spettacolare e di anni ne ha 72, compiuti lo scorso ottobre. Complimenti a Wenger che non è più un giovincello ma ha ancora un fisico invidiabile, asciutto e senza un filo di grasso.