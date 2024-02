L’ultima diavoleria del PSG per gli allenamenti: la barriera con i manichini “intelligenti” Nuovo strumento tecnologico per gli allenamenti del PSG con una barriera composta da manichini intelligenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il calcio diventa sempre più tecnologico. I club più importanti del mondo e che possono disporre di risorse economiche notevoli, si sono muniti dei mezzi più all'avanguardia anche presso i centri sportivi per migliorare gli allenamenti dei propri calciatori. Un esempio arriva dalla Francia e in particolare dalle strutture del PSG.

Un video caricato sul social network X mostra infatti un addetto ai lavori alle prese con una nuova apparecchiatura per allenarsi sui calci di punizione. Da sempre le società hanno a disposizione di barriere finte, composte da figure ad altezza naturale spesso bidimensionali. Un modo di sostituire i calciatori veri in occasione dei calci piazzati: in questo modo ogni giocatore può allenarsi senza la necessità di coinvolgere i compagni mettendo il finto "muro" alla distanza gradita.

Come rendere il tutto più simile alle situazioni di gioco? Con la tecnologia. Infatti al PSG possono disporre di una barriera artificiale composta da manichini di varia altezza e "intelligenti". La novità è rappresentata dal fatto che questo muro "umano" si muove grazie a dei sensori, alzandosi e abbassandosi. Tutto a seconda di come si muove il battitore del calcio piazzato e quindi della traiettoria.

In questo modo si rende estremamente realistico l'allenamento sui calci di punizione, con il pallone che deve dunque riuscire ad aggirare il muro virtuale. Curioso come a seconda della direzione del tiro, si alzino i giocatori finti in barriera. Se la palla va verso destra allora, si sollevano come se dovessero saltare per provare ad intercettare il tiro e la stessa cosa accade poi a sinistra.

Si eleva ancora dunque l'asticella per cercare di complicare i piani delle stelle della formazione di Luis Enrique, e migliorare anche questa tipologia di soluzioni. D'altronde Mbappé e compagni hanno nelle corde anche l'abilità sulle punizioni e con questo mezzo, può essere sfruttata ancora di più.