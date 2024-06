video suggerito

Lukaku sarebbe capocannoniere degli Europei senza il VAR: terzo gol annullato con la tecnologia Romelu Lukaku poteva essere capocannoniere degli Europei 2024 in questo momento e invece è ancora fermo a zero gol. L’attaccante belga ha segnato tre gol nelle prime due partite ma gli sono stati tutti annullati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romelu Lukaku è ufficialmente fermo a zero gol in questi Europei anche se in realtà ha gonfiato le reti avversarie ben tre volte. L'ex attaccante di Inter e Roma è stato però sempre fermato dal VAR che ha annullato tutte le tre reti messe a segno. La terza stasera contro la Romania nella vittoria per 2-0 della squadra di Tedesco che rilancia le sue ambizioni agli ottavi. Big Rom aveva insaccato la porta della Romania dopo un illuminante assist di De Bruyne. Lukaku prende il tempo a Dragusin e mette la palla in porta. Ma anche questa volta il VAR annulla.

Il gol annullato a Lukaku col fuorigioco semiautomatico.

Senza la tecnologia oggi Lukaku sarebbe il capocannoniere degli Europei 2024 con 3 gol visto che al momento in testa ci sono Schranz, Musiala e Mikautadze con due marcature. E pensare che grazie al filtrante di De Bruyne anche questa sera l'attaccante belga aveva trovato il preciso angolino a sinistra del portiere Nita che ha fatto esplodere di gioco il Belgio. Un braccio poco più avanti della sagoma di Dragusin ha però fatto scattare il fuorigioco ravvisato con il sistema semiautomatico. In questo modo Lukaku resta ancora fermo a zero gol.

Il momento in cui Lukaku mette a segno il gol poi annullato dall'arbitro.

I due gol annullati a Lukaku contro la Slovacchia

E pensare che contro la Slovacchia l'attaccante belga aveva messo in rete addirittura una doppietta. E invece la tecnologia ha voluto prendersi gioco di Lukaku annullando anche un gol in modo incredibile, ovvero attraverso il pallone che porta al suo interno una tecnologia chiamata Connected Ball Technology. Si tratta di un chip nascosto all'interno del pallone grazie al quale è stato possibile sanzionare il fallo di mano di Openda prima che quest'ultimo servisse l'assist a Big Rom per il gol. Un qualcosa di impensabile che ha negato al giocatore questa gioia.

Il passaggio illuminante di De Bruyne per Lukaku.

La prima rete annullata contro la Slovacchia invece non era stata convalidata semplicemente perché Lukaku era in fuorigioco. Questa sera invece nessuno pensava che anche in questo caso Lukaku potesse vedersi annullata quella rete. E invece il rapido check audio dell'arbitro, senza nemmeno consultarsi con la visione dell'azione al monitor, è bastata per poter prendere quella decisione. Lukaku ha allargato le braccia, quasi incredulo, e fino al fischio finale ha tentato di trovare quel gol che gli farebbe cancellare la casella zero dal numero dei gol segnati.