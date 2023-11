Lukaku ‘para’ un tiro a botta sicura di Dybala e sbaglia un rigore: primo tempo horror con il Lecce Primo tempo da dimenticare per Lukaku in Roma-Lecce: prima sbaglia un rigore, il primo da quando gioca in Serie A, e poi ‘para’ un tiro a botta sicura di Dybala a pochi passi dalla porta.

Romelu Lukaku ha vissuto un primo tempo horror in Roma-Lecce. Il centravanti belga, in occasione della gara dell'Olimpico contro i salentini, non ha disputato la miglior frazione da quando è approdato nella Capitale, anzi. Big Rom si è reso protagonista di due episodi negativi suo malgrado e ha proseguito in scia della prova opaca di Milano contro l'Inter: prima ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha tolto dalla porta un tiro a botta sicura di Dybala.

Proprio per quest'ultimo episodio sui social sono state fatte subito similitudini con quanto accaduto nell’ultima finale di Champions League tra Inter e Manchester City: l’attaccante della Roma ha stoppato involontariamente un tiro del compagno di squadra che probabilmente non avrebbe lasciato scampo a Falcone. In occasione della gara di Istanbul Lukaku fermò un colpo di testa destinato alla rete di Dimarco e in tanti hanno paragonato le due situazioni.

Poco prima Lukaku aveva sbagliato il suo primo rigore da quando gioca in Serie A. Paulo Dybala si è procurato il penalty e, nonostante sia lui il tiratore designato (7 su 7 con la maglia giallorossa), ha deciso di lasciare il pallone al compagno: il numero 90 si è visto parare la conclusione da Wladimiro Falcone e la gara è rimasta in parità.

Quella di Big Rom non è stata una gara entusiasmante ma nel finale è arrivato il gol decisivo dell'attaccante giallorosso.

