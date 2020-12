Nell'ultima gara del 2020 Luis Suarez manda in vetta alla Liga l'Atletico Madrid. Un gol di testa dell'attaccante uruguaiano ha deciso la gara del Wanda Metropolitano con il Getafe e il pareggio del Real Madrid in casa dell'Elche ha permesso ai colchoneros di festeggiare il Capodanno guardando tutti dall'alto e di festeggiare nel miglior modo possibile le 500 panchine di Diego Pablo Simeone con l'Atlèti. Una vittoria importante per i ragazzi del Cholo contro un avversario ostico come la squadra di Bordalas

Sono 8 le reti in 15 partite stagionali, 11 in Liga; per un totale di 1.066′ giocati e il suo ottavo timbro in campionato è arrivato dopo il 12° tentativo verso la porta avversaria: una percentuale di efficacia straordinaria. Luis Suárez è a quattro reti da Alvaro Morata, capocannoniere dell'Atlético nella scorsa stagione di Liga, dopo aver giocato solo undici partite. Suárez è diventato il quinto giocatore colchonero a raggiungere 8 gol nelle prime 14 partite di una stagione di Liga nel XXI secolo dopo Diego Forlán, Radamel Falcao, Diego Costa e David Villa .

Se dovessimo fare una comparazione tra le reti del Pistolero e quelle di tutti gli attaccanti del Barcellona, escluso Lionel Messi, ne esce che in quattro hanno fatto soltanto 3 gol in più dell'uruguaiano: Ansu Fati 4, Antoine Griezmann 3, Ousmane Dembélé 2 e Martin Braithwaite 2. Se dovessimo togliere i 4 del giovane esterno spagnolo infortunato, sono addirittura meno le reti degli avanti blaugrana di quelle di Luis Suarez: roba che fa tornare in mente le settimane precedenti all'addio al Barça e l'approdo in roijblanco.

L'incomprensibile cessione di Suarez da parte del Barcellona ad una rivale per la Liga come l'Atletico Madrid è tutta nelle parole di Leo Messi di qualche giorno fa:"Folle lasciare andar via così Luis". Dopo la fine dell'estate travagliata, con la vicenda dell'esame di Perugia che poteva distrarlo e tenergli la mente occupata, Suarez in campo si sta dimostrando ancora centravanti da altissimi livellli ed è pronto a far vedere di essere ancora inarrestabile quando si tratta di mettere la palla in porta.