Filipe Luis gelato da un suo giocatore del Flamengo prima dei rigori col PSG: “No, non lo farò”

Il PSG si è aggiudicato la Coppa Intercontinentale 2025 battendo in finale il Flamengo solo ai calci di rigore. I brasiliani di fatto hanno dato del filo da torcere ai parigini vincitori dell'ultima Champions League portando la partita fino alla lotteria dei tiri dagli undici metri dopo il risultato di 1-1 che si era cristallizzato anche dopo la disputa dei tempi supplementari. In tanti non pensavano che il Flamengo potesse arrivare a tanto e invece gli uomini di Filipe Luis sono stati in grado di tenere testa allo strapotere di Kvara e compagni sfiorando anche l'impresa nei minuti finali della partita.

Nel mezzo però c'è stato un episodio diventato virale proprio prima che le due squadre iniziassero a calciare i rigori. Nello specifico il protagonista è stato Leo Ortiz, difensore 29enne anche della nazionale brasiliana di Ancelotti. In un video apparso sui social si vede l'allenatore Filipe Luis andare in panchina e chiedere a ogni calciatore scelto per calciare i rigori se ognuno di loro se la sentisse. Una domanda dalla risposta quasi retorica, scontata, difficilmente si sente un no. E invece Ortiz con decisione si è rifiutato gelando il proprio allenatore.

Nelle immagini viste e riviste in tv anche dai tifosi del Flamengo mostrano Filipe Luis dirigersi verso due giocatori in panchina. L'allenatore raggiunge un primo facendogli questa domanda e trovando la risposta positiva del giocatore. Poi alla sua destra si sposta per chiedere a Leo Ortiz se volesse calciare il rigore dato che era stato scelto tra i cinque. Il difensore però, intento nel frattempo a bere dell'acqua da una bottiglietta gela immediatamente il proprio allenatore: "No voy a patear". Tradotto significa: "No, non lo calcerò".

L'allenatore resta quasi stranito anche dalla decisione del suo giocatore che non si muove dalla sua posizione. Leo Ortiz resta seduto lì lasciando senza parole lo stesso Filipe Luis il quale scuro in volto si volta senza degnarlo nemmeno di una risposta. Si volta indietro e dal suo volto si scorge un mix di rabbia e incredulità. Ci sta tutto che un giocatore non se la senta e per il bene della squadra decida di non calciare il rigore ma forse Filipe Luis da un difensore esperto come lui forse si aspettava una reazione diversa, più da leader.