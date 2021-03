Il Brasile è il paese che nell'ultimo periodo più sta pagando l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19. Lo stato più grande dell'America Latina ha superato i 300mila morti e i contagi accertati dall'inizio della pandemia sarebbe 12.183.338. Numeri pazzeschi. Tra le persone risultate positive al Coronavirus c'è anche una vecchia conoscenza del calcio europeo, che è stato ricoverato in un ospedale di San Paolo: si tratta di Luis Fabiano, ex bomber del Siviglia che vinse l'Europa League per stagioni consecutive (2005-2006, 2006-2007) con Juande Ramos alla guida. O Fabuloso attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha voluto chiarire la situazione dopo le diverse informazioni pubblicate sul suo stato di salute: "Sono davvero in ospedale in questo momento, ma sto bene e si stanno prendendo cura di me. A Dio piacendo, me ne andrò presto e vi farò sapere".

La leggenda del club andaluso, che è stato vicinissimo al Milan prima che arrivasse Ibrahimovic nel 2010, ha voluto ringraziare i tifosi e quanti gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento in questo momento delicato della sua vita: "Ragazzi, grazie mille per la vostra preoccupazione, per i messaggi positivi e le preghiere!".

Luis Fabiano ha trascorso sei stagioni al Siviglia in cui ha segnato 107 in 229 gare e aiutando il club spagnolo a vincere sei titoli, tre nazionali e tre continentali. Prima della Spagna era passato per la Francia, dove ha giocato (poco) con il Rennes; e il Portogallo, dove con il Porto ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 2004. Con la Seleção ha partecipato alla Confederations Cup 2003, Confederations Cup 2009 e alla Copa América 2004 e ha vinto gli ultimi due citati. Tra club e nazionale maggiore Luis Fabiano ha giocato globalmente 667 partite nella sua carriera e ha segnato 358 reti, com una media di 0,54 gol a partita.