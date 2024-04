video suggerito

Luis Enrique si presenta in TV e sorprende tutti: “Sono arrabbiato, tu sai perché” L’intervista di Luis Enrique al termine di Barcellona-PSG è iniziata in un modo che ha lasciato di stucco i presenti in studio: “Sono arrabbiato con tuti voi, tu sai perché”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

È dolce la notte di Barcellona per il PSG e Luis Enrique: i blaugrana sono stati legnati a casa loro, un 4-1 che ha qualificato Mbappé e compagni alle semifinali di Champions League, e l'allenatore spagnolo – al primo anno sulla panchina francese col compito di far ripartire quasi da zero il progetto tecnico dopo la fine dell'epoca dei vari Verratti, Neymar e Messi – può gonfiare il petto nei confronti di una critica che quest'anno non gli ha risparmiato niente, venendo peraltro ripagata con risposte al veleno. L'umore dell'ex CT iberico non può che essere buono nel dopo partita ed allora mette su un teatrino col solitamente allegro studio di CBS Golazo, esordendo con un atto d'accusa ai presenti: "Sono arrabbiato con tutti voi".

Il sorriso di Lucho smaschera poco dopo lo scherzo, anche se un fondo di verità c'è: il tecnico del PSG si era segnato il pronostico fatto dai vari Richards, Carragher ed Henry, che tutti avevano dato il Barcellona come favorito per il passaggio del turno. Ed allora, quando il programma condotto da Kate Abdo lo ha invitato per la classica intervista a caldo del dopo match, Luis Enrique ha sorpreso tutti col suo incipit, stoppando il caldo benvenuto fattogli da Micah Richards: "Sì, è bello vedervi, ma sono davvero arrabbiato con tutti voi", ha ripetuto un paio di volte, facendo calare un po' di imbarazzo e di curiosità in studio.

"Perché?", gli chiede allora Richards. L'ex CT della nazionale spagnola fa seguire una pausa scenica per tenere i suoi interlocutori sulle spine e poi attacca: "Tu sai perché". A quel punto l'ex difensore di Manchester City e Fiorentina capisce a cosa si riferisce Luis Enrique: "Oh sì! Io so il perché, a causa del tabellone coi pronostici… lui lo sa, lo sa, ha visto la trasmissione".

Al che l'allenatore del PSG annuisce: "Ovviamente sì. Non tutta, ma ne ho visto una parte su YouTube e tutti voi avevate pronosticato che il Barcellona avrebbe passato il turno, nessuno ha creduto in noi. Quanto sono triste, quanto sono triste!".

Carragher tuttavia non ci sta: "Io ti ho pronosticato in finale contro il Manchester City! Lo devi riguardare". "Davvero? Non ti ho visto, scusami – risponde Luis Enrique, chiudendo il siparietto con una punzecchiatura al sempre allegro Richards – Posso capire Henry, che è tifoso dell'Arsenal, ma tu Micah eri il mio idolo, devi avere fiducia nella mia squadra!". Finisce tra le risate di tutti, impossibile non essere super felici dopo una serata così.