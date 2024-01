Luis Enrique ridicolizza un giocatore del PSG: “Oggi è stato perfetto”, ma non ha neanche giocato Luis Enrique ha risposto in maniera ironica alla domanda sull’assenza di Manuel Ugarte dalla finale della Supercoppa di Francia contro il Tolosa: “Oggi è stato perfetto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo trofeo dell'era Luis Enrique battendo 2-0 il Tolosa al Parco dei Principi nel Trophée des Champions. In occasione di questa gara l'allenatore spagnolo si è affidata al trio di centrocampo composto da Lee Kang-in, Vitinha e Warren Zaire-Emery, rinunciando ad uno degli scudieri di questa prima parte di stagione come Manuel Ugarte.

L'uruguaiano non è parso in un buono stato di forma nelle ultime uscite e così l'allenatore del PSG ha deciso di lasciarlo fuori. Al giornalista che gli ha chiesto dopo la partita di questa scelta ("Manuel Ugarte non ha giocato oggi. Come valuti i suoi progressi da quando è arrivato e cosa ti aspetti da lui?"), Luis Enrique ha risposto in maniera sorprendente: "Oggi è stato bravissimo, zero palle perse, meraviglioso. Nessun errore. Perfetto". Era chiara l'ironia da parte dell'ex CT della Spagna ma qualcuno ci ha visto anche una velata polemica nei confronti del calciatore.

Nel prosieguo del suo intervento Luis Enrique ha spiegato e argomentato la sua risposta iniziale: "Il PSG è una squadra di prima classe. Tutti i giocatori, in tutti i ruoli, sono incredibili. E perché? Perché tutti possano lavorare e migliorare. Sono felice con Manu Ugarte e con tutti i giocatori che non hanno giocato stasera. Ma non possono giocare tutti".

L'allenatore spagnolo si è soffermato sulla concorrenza presente nei grandi club, che non vede esente nemmeno un calciatore del calibro e dell'importanza di Ugarte: "Questo è quello che accade in una squadra di prima classe. Per Ugarte e anche per tutti gli altri giocatori. Domani ci alleneremo di nuovo, ci godremo questo primo trofeo dell'anno e inizieremo a pensare a come possiamo fare meglio. Voglio che miglioriamo sempre. Non sono soddisfatto di nessun risultato e voglio sempre progredire. Questo vale anche per Manu Ugarte".

Il PSG ha vinto il Trophée des Champions per la decima volta nelle ultime undici edizioni e a decidere sono stati i gol di Lee e Mbappé. Per Luis Enrique è il primo titolo dopo un digiuno durato 2412 giorni. Grande prestazione di Gigio Donnarumma, che con le sue parate ha evitato che il Tolosa riaprisse il match e ha blindato la vittoria.