Donnarumma si riprende quello che è suo, Parigi stavolta è ai suoi piedi: “Incredibile” Grande prova di Gigio Donnarumma nella Supercoppa vinta dal PSG contro il Tolosa: il portiere azzurro esaltato da media e tifosi dopo una parata mostruosa che ha salvato il trofeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capolista in campionato con cinque punti di vantaggio sul Nizza al termine del girone d'andata, il PSG di Luis Enrique ha vinto ieri sera il suo primo trofeo stagionale, battendo il Tolosa 2-0 nella gara secca di Supercoppa, il Trophée des Champions. Per la squadra parigina si tratta del decimo successo nelle ultime undici edizioni della competizione: al Parc des Princes hanno deciso i gol di Lee Kang-In e Kylian Mbappé, ma un bel pezzo di coppa lo ha costruito con le sue manone Gigio Donnarumma.

È stata una serata da ricordare per il 24enne portiere della Nazionale, che si è riscattato alla grande dopo le critiche che anche in questa stagione lo hanno impallinato da parte di media e tifosi. In particolare Donnarumma è stato miracoloso quando, sul punteggio di 1-0 per il PSG, è riuscito a deviare sul palo con un riflesso clamoroso un tiro scagliatogli da pochi passi.

I social sono esplosi di elogi per il numero uno stabiese, definito "invincibile" e "incredibile questa sera".

Un'iniezione di fiducia che consente a Gigio di partire col piede giusto in un 2024 che lo vedrà difendere i pali dell'Italia agli Europei, dovendo intanto tenere a bada un Vicario che scalpita alle sue spalle e che è spinto da gran parte dell'opinione pubblica a prendere il suo posto da titolare. A Donnarumma non si perdona niente, è il prezzo di essere un predestinato esploso giovanissimo.

"Vedo un certo piacere quando si può sottolineare un suo errore. Uso una parola tedesca: schadenfreude, il piacere derivante dalle difficoltà altrui. Ecco, penso che Gigio ne subisca tanto, ma è uno strutturato e ha già superato molte volte questi momenti nella sua carriera", ha detto di lui Gigi Buffon a Tuttosport. Pensiero evidentemente condiviso da Luis Enrique, che fin dal suo arrivo non ha mai messo in discussione il posto da titolare di Donnarumma: per il tecnico spagnolo ci sono Gigio e 10 uomini di movimento.