Shaquille O’Neal paga una fortuna per farsi il pedicure: “Ho i piedi brutti e puzzolenti”

A cura di Paolo Fiorenza

Shaquille O'Neal non è solo uno dei più forti centri nella storia del basket NBA, potendo adornare le dita della sua mano con i quattro anelli vinti con le maglie dei Los Angeles Lakers (tre di fila) e dei Miami Heat, ma anche un personaggio amatissimo, brillante commentatore televisivo, protagonista spesso di gesti di grande generosità nei confronti di perfetti sconosciuti. Nonché narratore sublime di tanti aneddoti che sono tanto divertenti quanto surreali. È il caso di quanto ha raccontato recentemente circa il pedicure molto costoso cui sottopone periodicamente per prendersi cura dei suoi piedi "brutti e puzzolenti".

Il 52enne O'Neal ha ammesso di spendere mille dollari (poco meno di mille euro) per ogni pedicure, operazione che include anche la decorazione delle dita con smalto di colore talora rosso, talora blu, oppure verde ed anche dorato, come testimoniano le foto i video presenti in più di un post della sua timeline su Instagram. È una necessità, a sentire Shaq: secondo le sue stesse parole, i suoi piedi "puzzano" e dunque hanno bisogno di una manutenzione di un certo livello.

"Io spendo circa mille dollari perché so che i miei piedi puzzano, so che sono brutti e mi piace dipingerli", ha detto l'ex compagno di Kobe Bryant ai microfoni di ‘The Big Podcast with Shaq'. "Dipingo quella merda perché è brutta e voglio che sia carina", ha continuato, aggiungendo che gli piace avere "luccichii e disegni" ai piedi, alludendo ai glitter presenti in alcune foto dei suoi pedicure.

I glitter sulle unghie dorate dei piedi di Shaquille O'Neal

O'Neal ha raccontato che il suo dipingersi le dita dei piedi in realtà è iniziato quando era ancora un giocatore NBA in attività: accadde infatti che fu quasi costretto a non giocare una partita a causa di un'unghia che si era strappata. In quel frangente fu provvidenziale l'intervento di sua madre, che lo aiutò a rimettere in sesto il piede in tempo per il match. Shaq decise allora cosa avrebbe fatto di lì in poi: "Ho pensato, mi sono strappato l'unghia del piede, quindi mia madre ha fatto qualcosa e poi ha messo un po' di smalto rosso, e ho segnato 40 punti in quella psrtita. Quindi ho pensato, sai una cosa, inizierò a dipingermi le unghie dei piedi!".