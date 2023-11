Le pagelle di Donnarumma sono impietose, è una pioggia di 3: i giornali francesi non lo risparmiano Una sfilza di 3 per Donnarumma nelle pagelle dei quotidiani francesi: nessuno gli ha perdonato l’errore contro il Newcastle in Champions che poteva costare carissimo al PSG.

A cura di Ada Cotugno

Il giorno dopo fa ancora più male per Gianluigi Donnarumma: il PSG si è attaccato al rigore segnato al 97′ da Kylian Mbappé contro il Newcastle per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di Champions League, messo in discussione proprio da una papera del portiere italiano. Un errore pesantissimo che lo ha fatto finire nell'occhio del ciclone e soprattutto sotto i riflettori della stampa francese che non è stata clemente con lui nei giudizi dopo la partita.

Le pagelle sono impietose: sfogliando i giornali della capitale francese si vede soltanto una pioggia di 3, un voto che parla da solo e descrive senza nessuna parola la serata disastrosa vissuta al Parco dei Principi. Il suo errore poteva costare al PSG l'eliminazione dalla Champions e arriva soltanto pochi giorni dopo un altro grande scivolone, quello in campionato contro il Monaco che ha regalato il gol a Minamino.

Ma a differenza dell'ultima partita, che i parigini erano comunque riusciti a vincere 5-2, contro il Newcastle la papera è arrivata per un intervento con le mani, una rarità per Donnarumma che nella sua avventura a Parigi è stato criticato soltanto per le uscite azzardate con i piedi, non all'altezza delle sue qualità tra i pali. "Solitamente problematico con i piedi, l'italiano ha avuto problemi per una volta anche con le mani" sentenzia L'Equipe per giustificare il suo impietoso 3 in pagella. E continua chiedendosi: "Che l'errore con i piedi commesso contro il Monaco sia ancora nella sua testa?".

Una domanda più che lecita, visto che nell'ultima settimana l'italiano è stato messo ancora una volta in discussione dopo aver vissuto un periodo più o meno tranquillo, forse il più sereno da quando veste la maglia del PSG. Ma Donnarumma è ripiombato nei vecchi errori nel momento più importante e la stampa francese non glielo ha perdonato: Le Parisien lo ha bocciato con un 3, Le Figaro – il più clemente nei suoi confronti, gli ha messo mezzo voto in più giustificandolo con "non ha avuto nessuna occasione di rifarsi".

La pagella di Donnarumma di Le Figaro

Ma c'è anche chi lo ha punto in modo ironico ma altrettanto doloroso come SoFoot che lo ha punzecchiato dopo l'errore, ovviamente sempre con un 3 in pagella: "Era stufo di essere sempre criticato per il suo gioco di gambe, quindi voleva dimostrare che poteva fare qualsiasi cosa anche con le mani".