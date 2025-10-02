Champions League
Luis Enrique infastidito dalla domanda di un giornalista francese: “È solo un luogo comune”

La domanda di un giornalista scatena la polemica di Luis Enrique dopo la vittoria contro il Barcellona: “Non è vero, siamo la squadra in Europa che si è allenata meno”
A cura di Ada Cotugno
Il PSG si è portato a casa una vittoria di carattere contro il Barcellona, in una partita risolta da un gol al 90′ di Gonçalo Ramos: sono rimasti con il fiato sospeso fino alla fine prima di far uscire l'urlo di gioia e portare a casa tre punti pesanti per la fase campionato della Champions League. Ci sono alcuni aspetti che non hanno convinto Luis Enrique che nella conferenza stampa post-gara si è anche adirato con un giornalista francese per avergli fatto una domanda poco accurata.

L'allenatore stava rispondendo alle domande della stampa quando a un certo punto qualcuno ha virato la discussione sulla superiorità fisica dei francesi, un concetto che l'allenatore non riesce a digerire. Non è d'accordo con la disamina ed è apparso piuttosto infastidito, tanto da rispondere a tono scatenando la polemica, fortunatamente rientrata in tempi brevi.

Luis Enrique sbotta con un giornalista

In sala stampa si è scatenata la discussione sulla forza fisica del PSG partendo le parole di Flick che ha fatto i complimenti agli avversari che hanno avuto la meglio anche grazie alla superiorità fisica. Un controsenso, visto che tra la finale di Champions League e quella del Mondiale per Club i parigini sono stati l'unica squadra in Europa a non aver giocato nessuna amichevole e a essere arrivati ai nastri di partenza di campionato con una sola settimana di preparazione estiva. Per questo Luis Enrique non digerisce il concetto espresso e risponde con fermezza: "Siamo la squadra in Europa che si è allenata meno. È un luogo comune dire che siamo migliorati fisicamente, Come si dice in francese? Un luogo comune è qualcosa che tutti ripetono ma non è vero. Non è vero. È un luogo comune, ecco tutto. È un luogo comune che tutti dicono sempre".

Luis Enrique avrà un'area dedicata per allenare dalla tribuna: cosa accadrà nelle prossime partite

La discussione è andata avanti con l'allenatore francese che ha continuato a ribadire il suo concetto: il PSG è la squadra che si è allenata meno ed è un controsenso dire che abbia vinto la partita per via della sua superiorità fisica, soprattutto contro un avversario ben allenato e pieno di qualità. La discussione non è andata oltre, ma Luis Enrique si è mostrato piuttosto infastidito dall'analisi che non corrisponde alla realtà.

PSG
Champions League
