Luis Enrique fa lo gnorri quando gli chiedono del trasferimento di Leao al PSG: "È un cantante?" Luis Enrique ha risposto con una battuta ad una domanda su Leao al PSG. Chissà se il tecnico parigino sa che l'attaccante portoghese è davvero un cantante…

A cura di Paolo Fiorenza

L'ormai certo passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid a fine stagione innescherà un domino di attaccanti di alto livello in giro per l'Europa: il PSG non incasserà un euro dalla perdita del suo campione, visto che il suo contratto scade il 30 giugno, ma risparmierà la cifra enorme del suo ingaggio, che dopo il faticoso rinnovo del 2022 è superiore ai 70 milioni all'anno. Soldi che il club di proprietà dell'emiro del Qatar metterà sul tavolo per assicurarsi un sostituto di prima fascia. Tra i papabili c'è anche il milanista Leao ed inevitabilmente la domanda sul tema è stata fatta a Luis Enrique nella conferenza di vigilia del match di Ligue 1 che vedrà domani il PSG andare a fare visita al Monaco.

"È un cantante? – ha risposto ridendo il tecnico spagnolo, aggiungendo poi le classiche frasi di prammatica – No, scherzo, so esattamente chi è. Ma non posso parlare di un giocatore che non è nel nostro club. Quello che posso dire è che se tutto andrà bene, penso, spero e sono convinto che avremo una squadra ancora migliore nella prossima stagione rispetto a quella attuale. Non ho dubbi su questo. In difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente".

Leao, in gol nell'ultimo match del Milan contro l'Atalanta (quarta rete stagionale per lui, con otto assist), sarebbe una scelta in primis del Ds parigino Luis Campos, che lo conosce molto bene, non solo perché è suo connazionale. Nel 2018 lo soprannominò "Mbappé portoghese", portandolo al Lille dallo Sporting.

Leao è dunque sulla lista del PSG, assieme ad un altro pezzo pregiato della Serie A, il trascinatore del Napoli Victor Osimhen. Sicuramente entrambi non andrebbero via a prezzo di saldo, visto la presenza nei rispettivi accordi di clausole rescissorie molto elevate. Leao l'anno scorso ha rinnovato il proprio contratto col Milan fino al 2028, con una clausola di 175 milioni di euro. Meno complicato sarebbe per il club dell'emiro soddisfare le pretese del calciatore quanto all'ingaggio, visto che dopo il rinnovo guadagna circa 7 milioni all'anno, cifra che sarebbe facilmente triplicata.

Battuta o no, Leao cantante lo è per davvero: il 24enne portoghese ha inciso due album da rapper col nome d'arte di Way45. Chissà se quella lenza di Luis Enrique lo sapeva…