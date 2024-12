video suggerito

Luis Enrique entra in sala stampa e non crede ai suoi occhi: "Magia finita". E si siede tra i giornalisti L'allenatore del PSG Luis Enrique sorpreso all'ingresso nella sala stampa per la conferenza alla vigilia del match di Coppa di Francia: la stanza è semivuota e il tecnico spagnolo ne approfitta per mettere in scena un comico siparietto.

A cura di Michele Mazzeo

Curioso siparietto prima della conferenza stampa di Luis Enrique in vista del match di Coppa di Francia che vede il suo Paris Saint-Germain impegnato sul campo del Lens. L'allenatore spagnolo, entrato in sala stampa, infatti, non è riuscito a nascondere il proprio stupore nel vedere la stanza quasi vuota con pochissimi giornalisti presenti per porgli delle domande. Una situazione che ha spiazzato l'ex CT della Spagna che, soprattutto nelle ultime settimane (a causa degli altalenanti risultati ottenuti dal suo PSG in avvio di stagione), ad ogni conferenza stampa si ritrovava di fronte una nutritissima schiera di giornalisti pronta a subissarlo di quesiti.

E così Luis Enrique ne ha approfittato per mettere in scena un simpatico show. Dopo esser rimasto a bocca aperta vedendo l'esiguo numero di giornalisti ad attenderlo infatti il 54enne di Gijon: "Cos'è successo? È finita la magia" ha infatti detto lo spagnolo facendo un po' di sarcasmo riguardo al fatto che adesso che il suo PSG ha inanellato una serie di vittorie consecutive non vi sia una grande partecipazione alle sue conferenze stampa.

A quel punto, anziché dirigersi verso la sua postazione, l'allenatore classe '70 si è diretto verso le sedie riservate ai giornalisti prendendo posto vicino ad uno dei pochi presenti. "Facciamo la conferenza stampa da qui, dai cominciamo" ha quindi esordito il tecnico iberico salutando poi qualche altro giornalista seduto in fondo alla sala.

L'idea del tecnico viene però ‘bocciata' dall'ufficio stampa del club parigino ,"Per le televisioni (devi venire a farla da qui)…", che dopo aver tentato ironicamente di opporsi ("E le televisioni sono sfortunate. Dovranno fare i conti con questo" ha difatti risposto con tono evidentemente scherzoso), ha poi ceduto alle richieste alzandosi dalla sedia per raggiungere la sua postazione e dare così inizio alla conferenza stampa. "E vabbe'…andiamo va" ha infatti chiosato il simpatico Luis Enrique prima di prendere il suo posto e rispondere alle domande dei pochi giornalisti presenti.