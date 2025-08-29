Calcio
Luis Enrique accompagna Donnarumma alla porta del PSG: “Meglio se si trova un’altra soluzione”

Luis Enrique ha rialzato il muro davanti a Donnarumma nella conferenza stampa pre Tolosa: “Il PSG continua al suo solito. Se resta? Spero trovi altre soluzioni, sarebbe meglio per tutti”. Ma il passaggio al City è sempre in stand by.
A cura di Alessio Pediglieri
Luis Enrique ritorna a ripetere il proprio "mantra" che lo sta accompagnando in questa parte finale del calciomercato: il suo PSG non ha più bisogno di Gigio Donnarumma, malamente escluso dal progetto tecnico della nuova stagione malgrado sia stato tra i protagonisti principali di un 2025 da favola e a suo modo storico, guadagnandosi non a caso anche una candidatura al prossimo Pallone d'Oro. Ma per il tecnico del PSG il muro non solo è alto ma viene rinforzato contro il portiere della Nazionale italiana: "Se può restare? Non lo so… meglio se si trova altre soluzioni".

Il muro di Luis Enrique: "Il PSG prosegue come sempre, senza Donnarumma"

Nuova conferenza stampa e vecchio tormentone davanti al tema sul quale i giornalisti vogliono avere eventuali novità: Gigio Donnarumma non si è ancora mosso dal PSG, mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, cosa succede a Parigi? La riposta di Luis Enrique è precisa e chirurgica: "Se Donnarumma può restare? Non lo so", ripete a voce alta di fronte ai giornalisti curiosi. Prima della partita di Ligue 1 contro il Tolosa, dove ovviamente il portiere non compare tra i convocati, il pensiero è quello espresso già in altre situazioni: "Dipende dal mercato, certamente. Ma anche dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti… Noi al PSG continuiamo come al solito". E il "solito" per Luis Enrique significa senza Donnarumma che il tecnico accompagna espressamente alla porta d'uscita: "Spero  per lui che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per tutti".

Donnarumma al City, tutto in stand by: c'è da piazzare Ederson

Il punto è che tutto tace sul fronte mercato e Donnarumma al momento resta a ogni effetto un giocatore dei campioni in carica di Champions League. Sembrava fatta per un suo immediato passaggio al Manchester City, alla corte di un Guardiola che si è subito adoperato per prendersi il titolare dell'Italia e candidato al prossimo Pallone d'Oro ma tutto si è arenato: prima i citizens devono vendere, per poterlo acquistare. Attualmente infatti Donnarumma guadagna moltissimo: riceve uno stipendio annuo stimato tra i 10 e i 12 milioni di euro netti, inclusi bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. Facendo un rapido calcolo, Gianluigi Donnarumma grazie al suo ricco contratto con il PSG guadagna la bellezza di circa 245 mila euro a settimana. Nulla di proibitivo per il ricco club inglese che però prima deve piazzare Ederson.

