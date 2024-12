L’Udinese rimonta in casa della Fiorentina: è la seconda sconfitta consecutiva per la Viola

video suggerito

Il ruggito di Moise Kean dopo pochi minuti di gioco non ha aiutato la Fiorentina a vincere la partita. Al Franchi è l'Udinese a diventare grande protagonista, con una rimonta che le permette di creare un piccolo solco dal decimo posto occupato dalla Roma. Ci pensano Lucca e Thauvin nel secondo tempo a zittire uno stadio intero con un ribaltone clamoroso arrivato nel giro di pochi minuti.

Kean firma il decimo gol stagionale

Sotto gli occhi attenti di Bove, che ha avuto una deroga speciale per assistere alla partita dalla panchina, la Fiorentina passa subito in vantaggio dopo 8′ grazie al suo bomber: Kean approfitta di un calcio di rigore (confermato dal VAR dopo diversi secondi di attesa) per aprire le marcature e segnare il suo decimo gol stagionale, un traguardo personale molto importante. L'attaccante non segnava da un mese ma la rete all'Udinese lo fa volare sulle ali dell'entusiasmo, anche se i friulani cominciano a svegliarsi verso la fine del primo tempo, trovando qualche occasione pericolosa.

La rimonta dell'Udinese nel secondo tempo

La ripresa è completamente diversa dal primo tempo, suona tutt'altra musica per i bianconeri che riescono immediatamente a raggiungere il pareggio con Lucca al 50′: Ranieri fa una frittata in ripartenza, regala un pallone a Ekkelenkamp che diventa un assist perfetto per il centravanti che non sbaglia e dopo un minuto trova anche il clamoroso palo che avrebbe potuto firmare la rimonta. Ma l'Udinese è in partita e sette minuti più tardi trova il 2-1 con Thauvin che beffa De Gea e trova l'angolino giusto.

Sono minuti di grande difficoltà per la Fiorentina che prova a reagire con i cambi. Il primo squillo arriva con Kean che tenta la giocata con un tiro potente dal limite dell'area e poco più tardi viene aiutato dal portiere avversario che per un soffio non lascia passare il suo pallone. Nulla di fatto per la Viola che alla fine si arrende alla sua seconda sconfitta consecutiva: dopo il Bologna arriva anche il KO contro l'Udinese che fa scivolare la squadra di Palladino al quinto posto in classifica.