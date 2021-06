L'Udinese risponde in maniera durissima alla notifica dell'Autorità nazionale anticorruzione che ha messo nel mirino il club friulano e il Comune di Udine dopo l'accordo stipulato nel 2013 sulla gestione della Dacia Arena. Lo stadio, casa della squadra della famiglia Pozzo, era stato ristrutturato dopo la sostanziale modifica alla vecchia struttura dello stadio "Friuli". L'Anac però ha voluto vederci chiaro e ha sollevato diversi rilievi sulla questione: il mancato controllo dello stesso Comune sui lavori di manutenzione effettuati, la fideiussione presentata dalla società friulana e il nome dello stadio.

"La goccia che ha fatto traboccare il vaso" secondo quanto scritto all'interno di un durissimo comunicato da parte dell'Udinese che ora quindi chiede di risolvere la convenzione di 99 anni sottoscritta col Comune nel 2013 e trovare un’altra casa per i bianconeri. "La società, oltre a presentare ricorso nelle sedi opportune – si legge nella parte iniziale del comunicato diramato dall'Udinese – si dichiara pronta a lasciare la Dacia Arena chiedendo la risoluzione anticipata del contratto con il Comune a fronte delle presunte inadempienze rilevate dall’ANAC”.

La questione sollevata dall'ANAC nei confronti dell'Udinese

L'Udinese non ci sta e non accetta le accuse dell'Anticorruzione che venerdì scorso ha fatto recapitare alla società friulana una missiva in cui venivano specificate proprio queste criticità riscontrate dopo la stipula del contratto con il Comune di Udine per la concessione dell'area del nuovo stadio della squadra friulana. “Questa decisione giunge anche a seguito delle pretestuose e reiterate contestazioni subite in questi ultimi anni dall’Udinese Calcio – sottolinea ancora l'Udinese all'interno della nota ufficiale – Il Club chiederà, inoltre, il rimborso di 48.530.000 €, somma pari alle spese sostenute per i lavori di abbattimento e ristrutturazione dell’impianto. Contemporaneamente, la società si impegna ad individuare un’area alternativa per la costruzione di un nuovo stadio, riprendendo in esame le pratiche a suo tempo avviate. Una delle opzioni allo studio per il nuovo impianto sarebbe Pasian di Prato”.

Durissime sono state le parole a riguardo del direttore amministrativo Rigotto: “Abbiamo già contatti con Pasian di Prato, altre amministrazioni comunali ci accoglierebbero a braccia aperte: abbiamo progetti pronti – ha specificato – È la goccia che fa traboccare il vaso”. L'Udinese sembra essere quindi decisa a perseguire questa strada per rompere un accordo stipulato con la vecchia amministrazione comunale e intraprendere un nuovo percorso individuando aree diverse per la costruzione dello stadio. La questione del nome della Dacia Arena, scelto soprattutto per accordi commerciali tra il club e lo sponsor che ha ottenuto il nome dello stadio, non era mai stato accettato al meglio dalla tifoseria. L'Anac ha dunque servito al club friulano l'assist perfetto per svincolarsi da questa situazione senza opporre troppa resistenza ma facendo però leva sulle proprie ragioni e diritti affinché le venga corrisposto ogni centesimo di quanto anticipato per la costruzione dello stadio.

Il comunicato integrale dell'Udinese