Luciano Spalletti vicino a una nuova panchina: sfida Conceicao per il dopo Mourinho al Fenerbahce

Dopo l’esonero di Mourinho, il Fenerbahce è alla ricerca di un valido sostituto. Al nome di Sergio Conceiçao si è aggiunto anche quello dell’ex ct azzurro, Luciano Spalletti. Ma a decidere chi siederà in panchina sarà un gioco di potere interno al club turco, chiamato nei prossimi giorni a nuove elezioni presidenziali.

Luciano Spalletti potrebbe tornare ad allenare a distanza da qualche mese dal suo clamoroso divorzio da ct della Nazionale Italia. Dopo l'esonero di José Mourinho dal Fanerbahce, in casa del club turco si susseguono ore frenetiche in cerca del giusto sostituto e tra i nomi è spuntata forte la candidatura di Spalletti, in alternativa ad un'altra ex conoscenza "italiana", Sergio Conceiçao, reduce dalla sua agrodolce esperienza al Milan. Ma decisivo per la scelta finale, sarà il bilancino all'interno del club tra le varie correnti opposte, che si stanno sfidando per le imminenti elezioni presidenziali.

Fenerbahce senza allenatore, l'esonero di Mourinho dopo il fallimento Champions

Al Fenerbahce hanno deciso per il colpo di spugna che ha cancellato in un battibaleno l'avventura di José Mourinho in Turchia: fatale la mancata qualificazione alla Champions, nella doppia sfida playoff in cui ha avuto la meglio il Benfica. Esonero immediato per il portoghese, che si è ritirato con una buonuscita, l'ennesima, plurimilionaria in attesa di nuove avventure: si parla di una sua candidatura forte come ct del Portogallo. E a proposito di ct, ma in chiave azzurra, in questi giorni di toto-allenatori è comparso il nome di Luciano Spalletti, a piedi, dopo l'addio alla nostra Nazionale.

I due candidati forti per la panchina del Fenerbahce: oltre a Conceiçao spunta Spalletti

Il nome dell'ex ct della Nazionale è entrato di prepotenza tra i candidati a prendere la guida del Fenerbahçe del dopo Mourinho, salendo al primo posto tra i papabili per la nuova guida tecnica del club. Per la quale dovrà vedersela con un altro candidato forte, Sergio Conceiçao, reduce da sei mesi non positivi alla guida del Milan e anche lui contattato dalla società turca. Chi siederà sulla panchina del Fenerbahce non lo decideranno solamente aspetti tecnico tattici, ma sarà il risultato della lotta di potere all'interno del club.

Spalletti contro Conceiçao, deciderà la sfida di potere al Fenerbahce per le elezioni presidenziali

Nei prossimi giorni, infatti, al Fenerbahçe si terranno le elezioni presidenziali e buona parte della scelta che verrà fatta dipenderà da chi diventerà il numero uno del club. Sergio Conceiçao è stato proclamato ufficialmente e pubblicamente dal candidato Sadettin Saran, che lo ha già annunciato nuovo allenatore in caso di vittoria elettorale: "A pochi giorni dalla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un'importanza cruciale. Il nostro candidato è Sergio Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho. Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao" ha concluso Saran, "è perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi".

Luciano Spalletti: "Pronto a ripartire e a cancellare la brutta figura che ho fatto"

L'alternativa però c'è ed è altrettanto forte: quella di Luciano Spalletti, che è stato inserito tra i profili valutati più attentamente dalla attuale dirigenza turca, qualora si confermasse post elezioni, per aprire ufficialmente la muova era post Mourinho. Dal canto suo, l'ex ct azzurro aveva confermato solo qualche giorno fa di essere pronto a ripartire per cancellare la "brutta figura che ho fatto", ma solo se si presenterà "qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello"