Lozano finisce in ospedale: brutto infortunio nella notte, rischia un lungo stop Brutto infortunio per Lozano nel match tra Messico e Panama: l’attaccante del Napoli rischia un lungo stop.

A cura di Vito Lamorte

Non c'è pace per Hirving Lozano. El Chucky si è infortunato al braccio destro al minuto 66 della partita tra Messico e il Panama, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, e dopo aver ricevute le prime cure mediche è stato portato in ambulanza in ospedale. L'attaccante del Napoli è caduto male e ha subito avvertito di essersi fatto male: il calciatore azzurro ha lasciato il campo tenendosi il braccio con l’altra mano e dai primi controlli effettuati è stata riscontrata una lussazione alla spalla destra.

A confermare la diagnosi è la società partenopea con una nota ufficiale: "In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia".

Lozano stava contendendo il pallone ad un avversario ma in seguito ad una spinta, che non è stata segnalata come fallo dal direttore di gara, è caduto sulla spalla destra e ha messo male il braccio sul terreno di gioco. Il Chucky ha chiesto subito aiuto e così l'arbitro ha interrotto il gioco affinché il giocatore della nazionale messicana potesse essere soccorso dallo staff medico della Tricolor. Al posto di Lozano è entrato Tecatito Corona, che si è mosso nella stessa posizione del giocatore del Napoli.

È una stagione sfortunata per l'attaccante azzurro, che nei mesi scorsi già aveva dovuto fare i conti con due tremendi infortuni: nel primo caso, sempre con la nazionale azteca la scorsa estate, uscì dal campo in barella dopo un brutto scontro di gioco con il portiere avversario nella gara contro Trinidad y Tobago e dopo qualche mese nella sfida di Europa League contro il Leicester si è spaccato un dente dopo essere finito contro Ndidi.

Per la cronaca: la nazionale allenata da Gerardo Martino ha battuto il Panama per 1-0 grazie alla rete di Raul Jimenez su calcio di rigore.