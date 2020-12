La Croazia è stata colpita da una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Una scossa che è stata avvertita anche in Italia. Le immagini che si sono viste e i video in cui si sente la spaventosa forza del terremoto sono sotto gli occhi di tutti. Ovviamente questo è il momento di darsi da fare e in prima linea, come sempre ha fatto in campo, c'è Dejan Lovren, difensore croato che ha deciso di aiutare il suo paese Petrinja, che ha subito serissimi problemi – edifici crollati, interruzione dell'elettricità e delle linee telefoniche. Il centrale ex Liverpool ha pubblicato un annuncio su Instagram in cui ha fatto sapere che aiuterà le famiglie maggiormente in difficoltà, e le ospiterà nel suo albergo.

Il giocatore che la scorsa estate è passato allo Zenit San Pietroburgo su Instagram ha pubblicato un annuncio, con relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail da contattare da parte delle famiglie più colpite. Lovren ha scritto che verrà data la priorità alle famiglie che hanno anche dei bambini: "Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione il mio hotel a Novalja alle 16 famiglie più in pericolo".

Il terremoto in Croazia

Alle 12.20 del 29 dicembre è stata registrata una scossa di magnitudo 6.4, l'epicentro a 44 chilometri sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. La città che ha subito i maggiori danni è Petrinja, cittadina di 25 mila abitanti che ha visto distrutto il proprio centro. Lì sono crollati edifici e ci sono state soprattutto sette vittime, compresa una ragazzina di 12 anni. Purtroppo ci sono anche tanti feriti. La scossa di terremoto è stata talmente forte che è stata sentita anche in Italia, è stata percepita su tutto il versante Adriatico, da Trieste in giù, e pure a Napoli, che è molto lontana dalla Croazia ed è dal lato opposto del Mar Adriatico.