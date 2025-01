video suggerito

Lotito racconta cos’è accaduto durante il derby Roma-Lazio: “Ci sono stati atteggiamenti scorretti” Claudio Lotito ha parlato a pochi giorni dal derby perso dalla sua Lazio contro la Roma. Il patron dei biancocelesti spiega cos’è successo durante la partita: “Atteggiamenti scorretti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma di Claudio Ranieri è riuscita a vincere il derby contro la Lazio sorprendendo tutti per come il tecnico giallorosso ha impostato la partita. Una sfida che nella ripresa ha visto i biancocelesti tentare un super assalto alla porta di Svilar ma senza mai riuscire a trovare il gol nonostante le tante occasioni. A pochi giorni dalla sfida del 5 gennaio ha parlato Claudio Lotito, presidente della Lazio, che a Il Messaggero ha affrontato diversi temi legati all'universo biancoceleste soffermandosi inevitabilmente sulla partita persa nel derby contro la Roma.

Il patron Lotito ha spiegato cosa sia andato storto nella sfida dell'Olimpico per la squadra di Baroni. "Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c'è stato un assalto al Fort Apache", ha spiegato il patron dei biancocelesti che però ha fatto sapere di aver notato alcune cose che di certo non gli sono piaciute. Lotito ha attaccato la formazione giallorossa per i suoi comportamenti scorretti: "Ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo".

Le parole di Lotito sull'atteggiamento della Roma durante il derby

A Lotito non è piaciuto il modo in cui si è comportata la Roma. Il derby è stato contrassegnato di certo da tanta tensione, specie nel finale, che ha visto l'espulsione di Castellanos per un gesto antisportivo nei confronti di Hummels che a sua volta ha reagito. Ma per Lotito quei gesti, a prescindere dalla rissa sfiorata, non sono piaciuti: "Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no – ha spiegato ancora Lotito che ha poi aggiunto -. Hanno vinto una gara, sembrava una festa Scudetto".

La lite tra Roma e Lazio nel finale di partita.

La festa Roma che è sembrata eccessiva a Lotito

Di certo per le strade di Roma da anni si narra che vincere un derby durante la stagione è da considerare quasi come una vittoria dello Scudetto. Capita alla Lazio, così come alla Roma. La festa dei giallorossi è chiaramente giustificata anche dal fatto che la squadra di Ranieri proprio dopo l'arrivo del tecnico di Testaccio sembra essere cambiata, superando le difficoltà iniziale tra il caos dell'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric. Un derby infuocato che per la sfida di ritorno del 13 aprile del 2025 promette ancora spettacolo.