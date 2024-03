Lotito commenta le minacce a Immobile: “Io ne subisco 500 mila al giorno, e non faccio clamore” Il presidente della Lazio piccato commenta l’aggressione subita da Ciro Immobile a Roma: “Ho ricevuto 500 mila minacce di morte al giorno”, poi Lotito ha confermato l’arrivo di Tudor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una settimana a dir poco pepata in casa Lazio. Alle polemiche degli ultimi giorni se n'è aggiunta un'altra. Stavolta la bordata la rifila il presidente Claudio Lotito al capitano Ciro Immobile. Contestualmente il patron ha confermato l'arrivo di Igor Tudor, che nei prossimi giorni prenderà ufficialmente il posto deldimissionario Sarri.

La sconfitta contro l'Udinese ha posto fine ai sogni di qualificazione Champions della Lazio e soprattutto all'era di Maurizio Sarri, che il giorno seguente si è dimesso. Da quel momento in poi c'è stata una ridda di voci, che non ha risparmiato nessuno. Immobile e Romagnoli sono stati costretti a smentire di aver guidato una fronda anti Sarri, il primo, e una discussione vivace con Lotito, il secondo.

Il presidente nel frattempo ha confermato Martusciello fino a sabato e ha lavorato con il d.s. Fabiani all'ingaggio di Igor Tudor. Mentre Ciro Immobile, in compagnia di moglie e uno dei figli, è stato aggredito da un tifoso laziale nei giorni scorsi nella zona del Fleming. Di quest'episodio è stato chiesto al numero uno biancoceleste che, in controtendenza ai numerosi messaggi di solidarietà che si sono riversati su Immobile, che ha ricevuto gli insulti in strada, ha rifilato una stoccata non da poco al goleador della Lazio dicendo: "A me succede tutti i giorni. Io vivo sotto scorta da venti anni. Ho cinquecentomila minacce di morte a me e alla mia famiglia tutti i giorni. Tutti i giorni. Sono il presidente di una società con ottomila dipendenti. Eppure non è che faccio tutto sto clamore, giusto? Punto, e basta: non dico altro".

Parole forti che potrebbero lasciare un segno nel rapporto tra il giocatore e il club. Lotito, che ha implicitamente dato il sì alla chiusura della trattativa per Tudor, ha altresì detto, a proposito di Sarri, che il tecnico gli avrebbe detto che qualcuno lo ha tradito: "I motivi dell’addio di Sarri? È ora di finirla con queste cose, io faccio il presidente, i giocatori fanno i giocatori, l’allenatore fa l’allenatore. Ero a conoscenza della situazione? No, è stato un fulmine a ciel sereno. Sarri mi ha riferito di avere avuto la sensazione di essere tradito. Da chi non lo so, chiedetelo all’allenatore".