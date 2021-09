L’orgoglio di un padre: compra 8 maglie del Barcellona e si emoziona, il figlio è Ansu Fati Il papà di Ansu Fati, Bori, è ancora incredulo per la decisione del Barcellona di affidare la maglia numero 10, quella che negli ultimi tredici anni è stata indossata da Leo Messi, al figlio. Per questo Fati senior non ha perso tempo e si è recato in uno store ufficiale del club catalano per acquistare le casacche.

A cura di Marco Beltrami

Se è un sogno, non svegliateci. La famiglia di Ansu Fati è in festa dopo che il Barcellona ha ufficializzato che il giovane talento sarà il nuovo numero 10 blaugrana raccogliendo l'eredità pesantissima di Leo Messi. Basti pensare a quello che ha fatto il papà dell'attaccante classe 2002, Bori Fati, che non ha perso tempo per acquistare una serie di nuove casacche del figlio in uno store ufficiale.

Il papà di Ansu Fati, ha un passato da calciatore. Bori, originario della Guinea-Bissau, ha trasmesso ad Ansu e ai suoi fratelli Braima e Miguel la passione per il calcio. Non si può descrivere la gioia quando il suo rampollo nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente come nuovo numero 10 del Barcellona. Una novità storica per i catalani, con la divisa che ha cambiato padrone dopo i 13 anni di Leo Messi. Un'investitura importante per questo ragazzo che ha dimostrato, a suon di record di precocità, di avere doti importanti da predestinato.

Ai microfoni di Deportes Cuatro, un commosso Bori Fati ha dichiarato incredulo: "È impressionante. Nessuno può immaginarlo. È pazzesco". Il tutto dopo aver comprato in un negozio ufficiale del club catalano 8 maglie con il nome del figlio e il numero 10. Una gioia incontenibile che ripaga Ansu e Fati senior dei tanti sacrifici e della sofferenza dell'ultimo anno per il grave infortunio al ginocchio: "Abbiamo passato un periodo molto brutto. Ho pianto tanto, tante volte, anche Ansu. Lui è molto forte, sono stati nove mesi molto duri".

E ora Bori Fati non vede l'ora di rivedere in campo suo figlio con la nuova maglia: "Ansu ha una mentalità vincente. Speriamo che torni il migliore Ansu. Ha solo 18 anni. Siamo molto felici. Non ho parole per descrivere cosa significa che Ansu erediti i 10 da Leo Messi . Non ho parole . È un momento di emozione che va conservato per sempre".