L’orgoglio di Ellynora, canta l’inno in maniera perfetta: i tifosi inglesi ora la applaudono Dopo la figuraccia prima di Italia-Inghilterra, dovuta anche a problemi tecnici, Ellynora oggi ha postato sul proprio profilo Instagram un’esecuzione perfetta dell’inno di Sua Maestà: applausi anche dai tifosi inglesi.

A cura di Paolo Fiorenza

Ellynora non ci sta e con grande orgoglio e fiducia nei propri mezzi ricanta quell'inno inglese la cui esecuzione non impeccabile, anche per motivi tecnici indipendenti dalla sua volontà, le era costata una valanga di critiche provenienti da Oltremanica nella serata di Italia-Inghilterra. La 28enne cantante romana stamattina ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui si cimenta nuovamente – con ben altri risultati – in ‘God save the King' e i tifosi inglesi stavolta la applaudono: "Fantastica", "Eccellente", "Voce perfetta".

Non era andata esattamente così giovedì sera allo stadio Maradona di Napoli, quando Ellynora – allieva della sezione canto di Amici nella stagione 2018/19 e finalista il mese scorso a ‘Una voce per San Marino' – era stata scelta per interpretare l'inno di Sua Maestà prima del fischio d'inizio del match di qualificazioni agli Europei tra gli azzurri di Mancini e l'Inghilterra. Neanche il successo di Kane e compagni aveva reso meno cattivi i commenti sui social dei sostenitori britannici, che avevano bollato l'esecuzione della cantante romana come "la peggiore di tutti i tempi", accusandola addirittura di "crimini contro l'inno nazionale".

Gliene avevano detto di ogni tipo alla povera Ellynora, senza sapere che la giovane di origini partenopee era stata vittima del peggior inconveniente che potesse capitare in una situazione del genere, come ha raccontato qualche ora dopo al Daily Mail, scusandosi in lacrime per la figuraccia in mondovisione: come si intuiva dal gesto fatto all'attacco dell'inno, quando si era aggiustata l'auricolare all'orecchio, c'era stato un problema di audio. "È partita la musica nell'auricolare, poi si è fermata e poi è ricominciata. L'ho sentita due volte, quindi significava che non ero sincronizzata ed è stato difficile per me recuperare", ha spiegato.

Più che difficile, era quasi impossibile rimettersi in sincro con la musica diffusa nello stadio e il risultato è stato il disastro cui hanno assistito con perplessità anche i giocatori di Southgate, le cui facce dicevano tutto. "Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi inglesi che erano allo stadio e guardavano alla TV, sono mortificata per quello che è successo e voglio che la gente sappia che non ho mancato di rispetto. Quello che è successo non è stata colpa mia", ha detto Ellynora al tabloid inglese.

La faccia sconcertata di Bellingham mentre ascolta Ellynora cantare l’inno inglese

Poi, dopo qualche ora, ecco l'orgoglio di dimostrare di cosa è capace quando non ci si mette di mezzo la sfortuna. L'esecuzione postata oggi su Instagram è perfetta e stavolta sono i tifosi inglesi a chiederle scusa: "Povera ragazza, per qualsiasi spettatore onesto è chiaro che è stato un incidente per problemi tecnici". Solo chi cade può rialzarsi: bisogna esserne capaci.