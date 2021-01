Lorenzo Pellegrini ha rimediato un'ammonizione nei primi minuti del match contro il Verona che gli costerà cara: il capitano della Roma era diffidato e salterà la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Il centrocampista giallorosso si è visto commutare il cartellino giallo al 18′ del primo tempo e non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per il match contro i bianconeri in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18.00. Non una buona notizia per la Magica, che se vorrà mantenersi nelle zone alte della classifica dovrà iniziare a fare punti anche nei match con le diretti concorrenti: finora i giallorossi non hanno avuto risultati positivi negli scontri diretti con le squadre di alta classifica e l'assenza di Pellegrini certamente peserà.

Il capitano della Roma è uno degli uomini più in forma della rosa di Fonseca, oltre ad essere un vero e proprio leader per il temperamento che mette in campo e che trasmette agli altri. Pellegrini è stato nell'occhio del ciclone nei giorni del caso delle "sei sostituzioni" in Coppa Italia perché era l'unico ad essersi accorto del problema e poi nella gara successiva, sempre contro lo Spezia, ha segnato la rete decisiva nei minuti di recupero.

Lorenzo Pellegrini è diventato capitano della Roma dopo la lite tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca che nei giorni scorsi ha infiammato l'ambiente giallorosso. Il centravanti bosniaco e l'allenatore hanno avuto un diverbio molto acceso dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia tanto che il bomber è finito fuori rosa e ora è sul mercato. Se dovesse ricomporsi la frattura con il tecnico portoghese, Dzeko non indosserà più la fascia di capitano che sarà di Lorenzo Pellegrini.

