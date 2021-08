L’operatore tv è senza green pass e la partita di Coppa Italia di Lega Pro non viene trasmessa L’operatore tv è senza green pass e gli viene vietato l’accesso all’impianto: la partita di Coppa Italia di Lega Pro non viene trasmessa in televisione. È accaduto a Chiavari ieri sera, in occasione del match tra Virtus Entella e Fiorenzuola. Durissimo il commento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “È gravissimo”.

A cura di Vito Lamorte

La gara di Coppa Italia di Lega Pro tra Virtus Entella e Fiorenzuola non è stata trasmessa in tv a causa di un disservizio che non riguardava questioni tecniche ma perché l'operatore di Necto Sports Italy incaricato alle riprese delle immagini del match di ieri sera allo stadio Comunale di Chiavari non aveva il green pass. L'operatore tv non aveva nemmeno un tampone negativo delle 24 ore precedenti e per questo motivo gli è stato negato l'accesso all'impianto sportivo della città ligure.

Questa vicenda ha scatenato un grande dibattito intorno a quanto accaduto per la trasmissione televisiva ed è arrivato un durissimo commento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, riportato dal club ligure sul suo sito e diffuso attraverso i canali social: "Ho aperto una inchiesta per trarne le relative risultanze. Non avere il green pass né il tampone è gravissimo, prima di tutto per la salute e per il messaggio che si dà, noi siamo i primi a dover essere in regola. La vicenda è grave anche dal punto di vista del servizio televisivo, gli utenti vanno rispettati e salvaguardati. Ho dato mandato al responsabile del legale della Lega Pro di fare tutti gli atti necessari. Per noi si tratta di un grave colpo alla reputazione, chi lavora con noi firma un patto, siamo la Lega delle regole e le regole vanno rispettate".

Dopo le parole del presidente Ghirelli sono arrivate anche quelle di Marcel Vulpis, vicepresidente della terza serie italiana, che ha voluto esprimere il suo dispiacere per l'accaduto attraverso il suo profilo Twitter: "Basiti per il comportamento irrispettoso delle vigenti norme sanitarie dell’operazione di produzione presentatosi a Chiavari senza Green Pass e tampone non consentendo la regolare trasmissione da parte di Eleven Sports, con un danno per i tifosi di Virtus Entella e Fiorenzuola".

La gara è terminata con il risultato di 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete dal dischetto di Paolucci, che permette alla Virtus Entella di accedere al secondo turno della competizione.