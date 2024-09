L’Olbia ultimo in classifica si allena alle 7 di mattina e prima della seduta esonera Marco Amelia

video suggerito

L'Olbia perde con l'Anzio ed è ultimo in classifica: la società punisce la squadra con l'allenamento alle 7 di mattina e prima della seduta esonera l'allenatore Marco Amelia.

A cura di Vito Lamorte

Momento nerissimo dell'Olbia Calcio. La squadra sarda, che milita nel girone G di Serie D, esce sconfitta per 2-1 dallo stadio Bartolani di Cisterna di Latina contro l'Anzio e prosegue il suo periodaccio con appena un punto in quattro gare. A fare le spese di questa situazione è l'allenatore Marco Amelia, che è stato esonerato prima della seduta di allenamento che era stata convocata dalla società per le ore 7:00 di questa mattina.

L'ex portiere aveva appena messo piede al Geovillage per l’allenamento punitivo post-sconfitta ed stato sollevato dall’incarico. Questa la nota del club.

La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Marco Amelia e Alessandro Moglioni dagli incarichi di Allenatore e Vice della prima squadra.

Momentaneamente, le sedute d’allenamento saranno presiedute dall’Allenatore dell’Under 19 Mario Isoni.

La società ringrazia Mister Amelia e il suo Vice per l’impegno dimostrato sin dal primo giorno e augura loro buona fortuna per i progetti futuri.

L'Olbia perde e si allena alle 7 di mattina: prima della seduta esonerato Amelia

I galluresi stanno vivendo una vera e propria crisi e dopo quattro partite di campionato è arrivato anche l'esonero dell'allenatore: Marco Amelia da questa mattina non è più il tecnico dell'Olbia Calcio 1905 ma le modalità hanno destato abbastanza clamore.

Dopo la sconfitta con l’Anzio, la società sarda aveva comunicato di non essere "soddisfatta per i risultati ottenuti sino ad oggi" e che la ripresa degli allenamenti sarebbe stata nella mattinata di oggi alle ore 7:00 presso il Geovillage. Una sorta di punizione per gli scarsi risultati.

Questa mattina, però, è arrivata la sorpresa. Marco Amelia è stato esonerato poco dopo aver messo piede al centro sportivo. L’ex portiere campione del mondo lascia la panchina dopo quattro giornate con l’Olbia ultima in classifica con un punto al pari del Real Monterotondo, avversario dei sardi la prossima domenica.