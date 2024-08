video suggerito

L’offerta shock dall’Arabia Saudita per Vinicius: è la proposta più grande della storia del calcio L’Al-Ahli non ha intenzione di fare un passo indietro: il Real Madrid ha chiesto un miliardo di euro per liberare Vinicius e dall’Arabia Saudita gli offrono uno stipendio ricchissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Uno stipendio 13 volte superiore a quello attuale, una posizione di prestigio post-carriera e la libertà di tornare nel calcio europeo prima dei 30 anni. Sono queste le tentazioni che il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita sta mettendo sul piatto per convincere Vinícius Júnior a lasciare il Real Madrid e trasferirsi all'Al-Ahli dalla prossima stagione. L'offerta, ancora non formalizzata ufficialmente, ha aperto a nuove riflessioni da parte del brasiliano che diventerebbe protagonista del trasferimento più costoso della storia del calcio.

Una proposta ricchissima

Le cifre fanno tremare le ginocchia. Il campionato saudita è tornato alla carica con le modalità che già conosciamo, pronto a riempire d'oro i migliori giocatori europei. Ma questa volta si va oltre ogni immaginazione: secondo Globo l'Al-Ahli ha offerto a Vinicius 350 milioni di euro a stagione per convincerlo a lasciare il Real Madrid, compresi svariati bonus che non hanno a che fare con il campo.

Si parla di un contratto da 200 milioni di euro all'anno, più un ruolo di rappresentanza che lo renderebbe uno dei testimonial dei Mondiali che si giocheranno in Arabia Saudita nel 2034, più la possibilità di tornare nel calcio europeo alla fine del suo contratto della durata di quattro anni.

Affare da un miliardo di euro

Oltre allo stipendio da garantire a Vinicius c'è la cifra per strapparlo al Real Madrid che ovviamente non vuole liberarsi di lui. I Blancos hanno già fatto sapere ai sauditi che il giocatore brasiliano ha una clausola rescissoria da un miliardo di euro e che non lo lasceranno andare a meno che non riceveranno quella somma. Potrebbe dunque delinearsi il trasferimento più costoso della storia del calcio, qualora l'Al-Ahli decidesse davvero di accontentare le richieste di Florentino Perez.