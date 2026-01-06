L’offerta pazzesca dell’Atletico Mineiro per convincere Hulk a restare: mai successo per un calciatore

Hulk a quasi 40 anni è conteso da Atletico Mineiro e Fluminense: il suo attuale club a disposto a tutto per trattenere l’immortale bomber, gli mette sul tavolo un ‘pacchetto’ incredibile.

Givanildo Vieira de Souza, per tutti Hulk, a 39 anni e mezzo continua a essere un nome pesante del calcio brasiliano, visto che il suo sinistro al fulmicotone è ancora in grado di fare la differenza. Proprio in questi giorni circolano voci insistenti su un possibile addio all'Atletico Mineiro. Nonostante un contratto valido fino al 31 dicembre 2026, Hulk è finito nel mirino del Fluminense. Il possente attaccante è incerto sul da farsi, visto che con l'avanzare dell'età ha iniziato a sedersi in panchina più spesso rispetto al passato, pur rimanendo un idolo assoluto della tifoseria del ‘Galo'. E tuttavia l'Atletico Mineiro è disposto a tutto per trattenerlo fino a fine carriera: gli ha finanche offerto la costruzione di una statua davanti allo stadio.

Hulk gioca dal 2021 nell'Atletico Mineiro: è un idolo assoluto dei tifosi

L'anno appena concluso è stato ancora di buon livello per Hulk: ha chiuso il 2025 come miglior marcatore dell'Atletico Mineiro con 21 gol e 8 assist, vincendo il campionato statale a marzo e trascinando negli ultimi mesi la squadra verso la finale della Copa Sudamericana, persa ai rigori col Lanus. Da quando nel 2021 è tornato in patria – firmando per il ‘Galo' dopo l'esperienza cinese allo Shanghai – il bomber paraibense è entrato nel cuore dei tifosi, non solo con le cannonate ormai proverbiali e diventate virali sui social, ma con i trofei messi in bacheca: Brasileirão 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa 2022 e diversi Campionati Mineiro.

Il ‘pacchetto' offerto dal club brasiliano al bomber per restare: c'è anche una statua allo stadio

L'Atletico Mineiro sa bene quanto Hulk sia importante dentro e fuori dal campo, come ‘uomo copertina' del club nel mondo, e gli ha presentato un progetto straordinario per convincerlo a restare e chiudere la carriera lì: oltre ai soldi, sul tavolo ci sono un documentario stile "The Last Dance" di Michael Jordan, una statua nella nuova Arena MRV (mai successo per un giocatore in attività), e persino una piccola partecipazione azionaria nella società, qualcosa di inedito in Brasile.

Hulk è combattuto, ha proposte concrete dal Fluminense, che gli offre un contratto più lungo (fino a 3 anni) e la possibilità di essere titolare in una squadra competitiva per la Libertadores. Ci sono state riunioni decisive tra il calciatore, il suo staff e i dirigenti del ‘Galo', ma al momento non c'è una decisione definitiva.

Il calciatore ex Porto ha chiesto tempo per riflettere, e sembra dubbioso anche per il ruolo: nel 2025 ha giocato meno nella gestione Sampaoli, e vuole garanzie di minutaggio. D'altra parte, l'Atletico Mineiro non vuole liberarlo facilmente, soprattutto a un rivale brasiliano. Hulk compirà 40 anni il prossimo luglio, ma continua a stupire per i suoi allenamenti ad alta intensità e una massa muscolare che sembra non risentire del tempo. Quanto alla potenza del suo sinistro, quella non la perderà neanche a 90 anni…