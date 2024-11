video suggerito

Locatelli svela come ha scoperto della ludopatia di Fagioli: “Diceva che non riusciva a dormire” Manuel Locatelli ha parlato all’interno del documentario sulla storia di Nicolò Fagioli prodotto dallo Juventus Creator Lab. Il centrocampista bianconero svela come ha scoperto della ludopatia del suo compagno di squadra: “Lui diceva che non riusciva a dormire e invece abbiamo scoperto che stava su a giocare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Fragile – La storia di Nicolò Fagioli". La Juventus presenta al pubblico un estratto del documentario riguardante la storia del centrocampista bianconero nel periodo trascorso tra la squalifica per scommesse al ritorno in campo. Un caso che ha fatto tanto rumore in Italia e che ha coinvolto anche altri giocatori, soprattutto Sandro Tonali. Nella clip di poco più di un minuto pubblicata dal club bianconero sui suoi canali ufficiali, c'è anche la testimonianza di Manuel Locatelli: "Lui diceva che non riusciva a dormire e invece abbiamo scoperto che stava su a giocare".

Il centrocampista e compagno di squadra di Fagioli racconta così quella vicenda. All'interno del filmato anche altre testimonianze: "Si trovava in questa situazione per una malattia". Una sorta di caduta nel vuoto raccontata nell’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab. Scorrono immagini, voci e il volto di Fagioli che si è trovato a combattere un avversario ostico appoggiato però sempre dalla sua famiglia, dai compagni di squadra e da tutta la Juventus che gli ha sempre dimostrato profonda vicinanza.

La Juventus descrive il documentario come una storia dal carattere universale, quella di un ragazzo che realizza il suo sogno, inciampa e intraprende un percorso per rialzarsi. "Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali". Fagioli realmente è riuscito a rialzarsi poi riprendendosi in mano la Juventus anche con l'arrivo di Thiago Motta fino a centrare la convocazione agli Europei dopo la chiamata di Spelletti.

Fagioli in Nazionale.

Il percorso di Fagioli tra squalifica e rientro in campo

A due mesi dalla presentazione ufficiale nel prestigioso contesto dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il documentario sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal prossimo 26 novembre. Un viaggio alla scoperta di Fagioli, del suo percorso di rinascita che mette a nudo tutti i momenti passati in quel periodo. La Juve scrive: "Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera".