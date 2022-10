Lo stratagemma di van Dijk per disturbare il rigore dell’avversario: “Che sfacciato” Il difensore del Liverpool ha agito indisturbato e, credendo di non essere visto, ha approfittato della revisione al Var per mettere in atto un trucco ‘sporco’. Qualcosa di simile l’aveva fatta Chiellini in un furibondo Real Madrid-Juventus di Champions.

L’espediente escogitato da Virgil van Dijk approfittando della revisione al Var.

Lo aveva già fatto Giorgio Chiellini in quel finale furibondo di Real Madrid–Juventus deciso da un calcio di rigore concesso dall'arbitro Michael Oliver nel recupero del ritorno di Champions League giocato al Santiago Bernabeu. I bianconeri avevano rimontato il 3-0 incassato a Torino, avrebbero giocato i supplementari se il direttore di gara (quello che secondo Gigi Buffon aveva "un bidone dell'immondizia al posto del cuore") se Cristiano Ronaldo non avesse trasformato il penalty e consegnato la qualificazione agli spagnoli.

Ci volle un po' di tempo prima che la stella portoghese riuscisse a sistemare la palla sul dischetto. Il difensore bianconero (ma altri compagni di squadra ne seguirono l'esempio) calpestò con i tacchetti il punto di battuta: grattando con la suola chiodata provò a rovinare il manto erboso usando la scarpa a mo' di rastrello. Chiaro il tentativo di disturbare, indurre all'errore l'avversario al momento del calcio.

Il difensore dei Red calpesta e rastrella con i tacchetti il punto di battuta dal dischetto.

Qualcosa di molto simile, sia pure con un furore differente rispetto al contesto, è accaduto durante la partita del turno infrasettimanale di Premier League giocata tra il Liverpool e il West Ham. Durante un controllo al Var effettuato nel primo tempo in occasione della massima punizione per gli Hammers, il difensore dei Reds, Virgil van Dijk, ha ‘copiato' il trucco dell'ex calciatore della Juventus. L'intento era lo stesso, l'atteggiamento è stato più da furbetto che da furibondo anche perché la posta in palio e le circostanze erano ben diverse.

Le telecamere hanno catturato le immagini che ‘inchiodano' il colosso olandese: si nota come, approfittando dell'attenzione rivolta tutto verso il direttore di gara, si avvicini furtivamente al dischetto e vi calchi sopra prima con il tacco poi con tutto lo scarpino.

C'è voluto un po' di tempo prima che fosse assegnato il tiro dagli undici metri per fallo commesso da Joe Gomez su Jarrod Bowen, a van Dijk è stato sufficiente per mettere in atto il suo stratagemma. Ha agito mentre era in corso la revisione. "Che sfacciato", è il commento di bona parte dei tifosi sull'episodio. Mentre altri lo hanno definito "mio eroe" per quel gesto impudente.

Com'è andata? Alisson ha compiuto una bella parata, ma dire che l'avversario abbia sbagliato per quel trucchetto sembra azzardato. La prodezza del brasiliano ha permesso al Liverpool di vincere per 1-0 e portarsi a -4 dalla zona Champions.

Il tentativo di Chiellini di danneggiare le zolle d’erba nei pressi del dischetto in Real Madrid–Juventus di Champions.

L'anno scorso Antonio Rudiger è stato ammonito dall'arbitro Anthony Taylor per aver commesso lo stesso gesto durante lo scontro di campionato tra Chelsea e Liverpool. "Questo atteggiamento è assolutamente scorretto – disse Trevor Sinclair, che stava commentando la gara per talkSPORT -. Si prende la libertà assoluta di infrangere le regole".